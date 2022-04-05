Muğla’da ‘Gönüllü İtfaiyeci’ teşkilatı kuruluyor Muğla'da ev, iş yeri, araç yangını, trafik kazası, kurtarma olayı, su baskını gibi olaylara kısa sürede müdahale eden Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatı, gönüllü itfaiye teşkilatı kuruyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı, il genelinde yaşanabilecek itfaiye olayları ve doğal afetlerde teorik ve uygulamalı olarak eğitimini almış ‘gönüllü’ vatandaşları tek çatı altında topluyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada gönüllü itfaiyecilik yönergesinin hayata geçmesiyle çalışmalarını hızlandırdıklarını, başvuruda bulunan gönüllülerin teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacaklarını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sınav ve eğitimlerden başarıyla geçen gönüllüler ‘Gönüllü İtfaiye Teşkilatına’ katılmaya hak kazanacak. Gönüllü itfaiyecilere katıldıkları çalışmalarda kullanılmak üzere özel giysiler ve malzemeleri ile kimlik kartlarının yanı sıra eğitim, tatbikat, kurtarma ve yangınlara katıldıkları sürece yeme, içme ve barınma giderleri Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca karşılanacak.

Gönüllü İtfaiyeci olmak isteyen vatandaşların, mugla.bel.tr/uploads/mevzuattr/9fbfbe220dda4c3599ee7a673ea9b094_itfaiye%20yönergesi.pdf linki üzerinden, gönüllü İtfaiye Yönergesini indirip, şartlarının uygun olması halinde ekte yer alan başvuru formunu doldurarak en yakın İtfaiye Grup amirliğine başvurmaları gerekiyor.

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