11 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 göçmen olayında 11 düzensiz göçmen yakalandı, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 18 düzensiz göçmen ise kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG11) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 11 düzensiz göçmen yakalandı. Denizde yaşanan başka bir göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki18 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botu (TCSG11) tarafından kurtarıldı. İki olayda karaya çıkarılan 29 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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