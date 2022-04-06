MSKÜ, 1. Lig’den bronz madalya İle döndü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Voleybol Kadın 1'nci Lig sporcuları, Burdur’dan bronz madalya ile döndü.

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Voleybol Kadın Erkek 1. Lig müsabakaları sona erdi.

Üniversiteler Arası Voleybol karşılaşmalarının en prestijli liginde milli sporcular ile yarışan MSKÜ kadın voleybol takımı, müsabakadan üçüncülük ile ayrıldı.

Antrenörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Aydın Çelebi’nin; idareciliğini Öğretim Görevlisi Hatice Dilhun Sukan’ın yaptığı kadın voleybol takımı, turnuvanın ilk gününde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesini 30 yendi.

MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi ile Eğitim Fakültesi öğrencilerinden oluşan Voleybol Kadın 1'nci Lig takımı, müsabakayı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi Spor Salonu'nda 5 gün süren turnuvaya kadınlarda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi katıldı.

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