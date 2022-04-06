Otomobildeki 6 kilo esrarı 'Hera' buldu

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde durdurulan otomobilde, narkotik köpeği 'Hera' ile yapılan aramada 6 kilogram kubar esrar ele geçirildi; 2 kişi ise gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Marmaris'e uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Sabah ilçe merkezinde önlem alan polisler, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili durdurdu. Narkotik köpeği 'Hera' ile araçta yapılan aramada; 6 kilogram kubar esrar, 619 gram metamfetamin ve 1 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan O.A. ile P.H.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN

2022-04-06 11:54:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.