Muğla’da 23 Nisan kutlamaları 11 Nisa’da başlıyor Muğla Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamak için çok sayıda etkinlik düzenleyecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, TBMM’nin açılmasıyla beraber Türk çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından birçok etkinlikle kutlanacak.

Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en güzel şekilde yaşatmak isteyen Büyükşehir Belediyesi’nin şenlik programında seminerler, söyleşiler, gösteriler ve konserler yer alıyor.

İlk etkinlik 11 Nisan’da

Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenlikleri ‘Çağımızın Kaçınılmaz Gerçeği Çocuk, Çocukluk ve Felsefe’ semineri ile başlayacak. Ardından 1216 Nisan arasında ‘Çocuklar İçin Felsefe Bilim Okulu’, 13 Nisan’da ‘İz Düşüm İz Kesim İz Dönüşüm Resim Sergisi’ ve 17 Nisan’da da ‘Şubadap Konseri ve Atölyeler’ etkinliği düzenlenecek.

Büyükşehir Orkestrasından çocuklar için konser

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu en güzel şekilde yaşamak için Büyükşehir Belediyesi orkestrası 20 Nisan’da ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri’ düzenleyecek. 22 Nisan’da ise Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından ‘Bir Kızıldereli Hikayesi’ adlı tek perdelik tiyatro oyun sergilenecek. Saat 11’de başlayacak tiyatro oyunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesinde sergilenecek.

23 Nisan Çocuk Şenliği Bir Dünya Eğlence

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Çocuk Şenliği çerçevesinde 23 Nisan Cumartesi günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde ‘23 Nisan Çocuk Şenliği Bir Dünya Eğlence’ etkinliğini düzenleyecek. Saat 13.00’de başlayacak etkinlikte Ahşap Oyuncak Atölyesi, Takı Tasarım Atölyesi, Kuş Evi Atölyesi, Origami Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları, Çöp Basket Potası, Çarkıfelek Balon Çarkı, Kinetik Kum Oyunu, Seramik Kil Atölyesi, Sosis Balon Yapımı, Maske Yapımı, Ayraç Yapımı, Parmak Boyama, Kum Boyama, Yüz Boyama, Tahta Bacak ve Jonglör gibi birçok etkinlik düzenlenecek ve çocuklara hediyeler dağıtılacak. Yine 23 Nisan Cumartesi günü Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde saat 13.00’de ‘Karma Resim Sergisi’ düzenlenecek. Şenlikler Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde saat 14.00’de düzenlenecek olan ‘Yazar Gülistan Menteş ile İmza ve Söyleşi Günü’ etkinliği ile sona erecek.

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