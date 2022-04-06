Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

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Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, meyve suyu kutusuna saklanmış 65 gram kubar esrar ve 10 ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, otomobille İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Sabah saatlerinde Fethiye girişinde düzenlenen operasyonda, araçta yapılan aramada meyve suyu kutusuna saklanan 65 gram kubar esrar ve 10 ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler U.B. ve S.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-04-06 12:30:51



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