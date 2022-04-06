Menteşe otogarında 696 kilo sağlıksız et ele geçirildi Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaptığı kontrollerde 19 çuval içerisinde 696 kilo sağlıksız et taşındığını tespit etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir seyahat firmasına ait otobüsten indirilen çuvallardan şüphelenerek yaptığı denetim ve kontrollerde 696 kilogram sağlıksız et ele geçirildi.

Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bir seyahat firmasına ait otobüsten indirilen çuvallardan şüphelenen Büyükşehir zabıta ekipleri, 19 çuval içerisinde 696 kilogram etin, uygunsuz olarak taşındığını tespit etti.

Etleri muhafaza eden zabıta ekipleri, etlerin insan tüketimine uygun olup olmadığının tespiti amacıyla Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bilgi verdi. Menteşe İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekimlerce yapılan kontrollerde 19 çuval içerisinde bulunan 696 kilo etin taşıma kurallarına uyulmadığı ve menşeinin belli olmaması nedeniyle Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde insan tüketimine uygun olmadığı tespit edildi.

Yapılan kontrollerin ardından 696 kilogram sağlıksız etin Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine nakli sağlanarak imha edildi

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