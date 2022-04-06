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Seydikemer’de sofralar ‘İyilikle’ bereketleniyor

İHA

Seydikemer Belediyesi, 11 ayın Sultanı Ramazan Ayı'nın gelmesiyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 'Gıda Paketi' dağıtıyor.

Seydikemer’de sofralar ‘İyilikle’ bereketleniyor

Seydikemer Belediyesi, 11 ayın Sultanı Ramazan Ayı'nın gelmesiyle, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ‘Gıda Paketi’ dağıtıyor.

Seydikemer Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; “Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan Ayında, sofralar iyilikle bereketleniyor” dedi.

11 ayın Sultanı Ramazan Ayı'nın gelmesiyle Seydikemer Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ‘Gıda Paketi’ dağıtmaya devam ediyor. İçerisinde temel gıda ürünlerinin olduğu ‘Gıda Paketi’hazırlayan Seydikemer Belediyesi, vatandaşların evlerine kadar giderek, gıda paketlerini teslim ediyor. Belediye ekipleri, gıda paketinin yanında ayrıca balık ve tarhana da dağıtıyor. Belediye Ekipleri,Ramazan Ayı boyunca 65 mahallede ihtiyaç sahibi vatandaşlara Gıda Kolisini ulaştıracaklarını belirttiler.

Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşların yanlarında olacaklarını dile getiren Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; “Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan Ayında, sofralar iyilikle bereketleniyor. Belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Ramazan Ayının gelmesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza temel gıda ürünlerinde oluşan Ramazan Paketi dağıtıyoruz. Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın evlerine kadar giderek, elleriyle gıda paketlerini teslim ediyor. 65 Mahallemizde tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerinde iyilikle buluşacağız” ifadelerini kullandı.

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