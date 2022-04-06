Deniz’in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı

Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl 8’incisi gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizliği etkinliği Turgutreis sahilinde gerçekleşti. 2 saat deniz dibinde kalan dalgıçlar 192 kg çöp çıkardı.
‘’Denize En Çok Mavi Yakışır’’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, belediye dalış takımı, Mis Gibi 1 Bodrum ekibi ve Zeyyat Mandalinci İlkokulu’ndan 60 öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Dalgıçların deniz dibinde yaptığı temizliğe öğrenciler de sahildeki çöpleri toplayarak destek verdi. Gönüllü dalgıçlardan oluşan ekip, 2 saatlik çalışma sonrasında 40 kg tekstil malzemesi, 85 kg lastik, 3 kg metal, 35 kg muhtelif çöp, 4 kg plastik, 25 kg cam malzeme olmak üzere toplamda 192 kg atık malzeme topladı. Temizlik çalışmalarına vatandaşlarda destek verdi.
Çalışma sonunda toplanan atıklar, Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.