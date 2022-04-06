Marmaris ve Datça 45 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Marmaris ve Datça açıklarında açık denizde sürüklenen 45 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye kurtarma botu gönderildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça açıklarında ise içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot ağır hava şartları nedeniyle sürüklenmeye başladı. İçerisinde 27 düzensiz göçmenin bulunduğu lastik botun yardım talebi üzerine düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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