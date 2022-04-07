Ralli Bodrum için geri sayım başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Shell Helix 2022 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda heyecan, 1517 Nisan tarihlerinde Bodrum Rallisi ile Muğla, Bodrum’da başlıyor. Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından geçtiğimiz sezon şampiyonaya aday olarak düzenlenen ralli, bu sezon şampiyona açılış yarışı olarak ulusal statüde gerçekleştirilecek.

Ralli heyecanı, geçen yıl olduğu gibi organizasyon sponsorlarından Oasis Bodrum'daki sergi ve söyleşi ile başlayacak. Aralarında Serdar Bostancı ve Kemal Gamgam gibi şampiyon pilotların da otomobillerinin yer aldığı ‘Efsane Ralli Otomobilleri Sergisi’ 1115 Nisan tarihleri arasında Oasis Bodrum'da ziyaret edilebilecek. Geçen yıl düzenlenen ACE of MICE Awards Kongre, Toplantı ve Etkinlik Ödülleri’nde 'En İyi Spor Etkinliği' dalında Jüri Özel Ödülü’nü kazanarak ilk ve tek ödüllü ralli olan organizasyon bu yıl spor sevenlere heyecan ve adrenalin dolu bir hafta sonu sunacak. Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşecek olan ve bu yıl yarım adanın tamamına genişleyen organizasyon, 15 Nisan Cuma akşamı Bodrum Meydanı’nda gerçekleştirilecek start seremonisi ile başlayacak. Türkiye’nin en hızlı pilotları, 1617 Nisan tarihlerinde Bodrum’un tüm güzelliklerini sergileyen 6 farklı özel etabı ikişer kez geçerek yarışacak.

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