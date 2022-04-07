Fethiyespor fırsat tepti

FETHİYE, (DHA) TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta liderliği kaptırdığı Esenler Erokspor'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına giren Fethiyespor, rakibinin yenildiği günde sahadan 1 puanla ayrılıp avantajı kullanamadı. Grupta 27'nci hafta erteleme maçlarında Esenler Erokspor, deplasmanda Orduspor 1967'ye 90+3'üncü dakikada yediği golle 2-1 yenildi. Fethiyespor ise Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanında 1-1'lik beraberlikle 1 puanı 88'inci dakikada Nurettin'in golüyle kurtarabildi. Rakibiyle arasındaki farkı 1 puana indirme fırsatını tepen Muğla temsilcisi grupta son 5 maça 60 puanla, Erokspor'un 3 puan gerisinde girdi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2022-04-07 11:00:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.