İstatistik Ofisi, başvuru almaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstatistik Ofisi, başvuru almaya başladı

İHA

İstatistik Ofisi, başvuru almaya başladı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bünyesinde kurulan İstatistik Ofisi, tüm MSKÜ araştırmacıları için faaliyetlerine başladı.
Çevrimiçi ortamda yoğun katılımla gerçekleşen tanıtım toplantısıyla, INOVA Muğla Teknoloji Transfer Ofisinin bir parçası olarak hizmet verecek İstatistik Ofisinin hizmet alanları ve süreçleri ile ilgili bilgi verildi.
MSKÜ İstatistik Bölümü öğretim üyesi aynı zamanda İstatistik Ofisi sorumlusu Doç. Dr. Eralp Doğu, ofisin çeşitli disiplinlerde çalışma yapan araştırmacılara veri toplama, veri analiz etme ve verileri yorumlama süreçlerinde destek sunacağını söyledi.
Ofis, farklı danışmanlık modelleri ile danışanlarına hizmet vererek alanında yetkin öğretim üyeleriyle araştırma süreçlerine ortak olacak. Ofiste lisansüstü tezler, akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar ile araştırma projeleri için istatistiksel danışmanlık sağlanacak.
MSKÜ’de gerçekleştirilecek araştırma faaliyetlerine büyük katkı sağlayacak İstatistik Ofisi için araştırma desteği başvuruları alınmaya başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyceğiz Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı ...
Datça’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Datça’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Fethiyespor fırsat tepti
YEREL HABERLER Fethiyespor fırsat tepti
Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi
YEREL HABERLER Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi
Köyceğiz’de solucan gübresi üretimi için araştırma
YEREL HABERLER Köyceğiz’de solucan gübresi üretimi için araştırma
Başkan Aras'a destek ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Aras'a destek ziyareti
Ralli Bodrum için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Ralli Bodrum için geri sayım başladı
Didim’de kayıp ilanı verilen engelli vatandaş Marmaris’te bulundu
YEREL HABERLER Didim’de kayıp ilanı verilen engelli vatandaş ...
Marmaris'te 1,5 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Marmaris'te 1,5 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele ...
Marmaris ve Datça 45 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris ve Datça 45 düzensiz göçmen ...
Kızına cinsel saldırıdan yargılanan sanığa 26 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Kızına cinsel saldırıdan yargılanan sanığa 26 yıl 3 ...
Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak için denetimde Tüketime uygun olmayan ürünler imha etmek üzere toplandı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak için ...
Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi
YEREL HABERLER Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi
Bodrum’da bahar temizliği
YEREL HABERLER Bodrum’da bahar temizliği
Köyceğiz’de polisler minikleri sevindirdi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de polisler minikleri sevindirdi
Deniz’in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı
YEREL HABERLER Deniz’in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı
Seydikemer’de sofralar ‘İyilikle’ bereketleniyor
YEREL HABERLER Seydikemer’de sofralar ‘İyilikle’ bereketleniyor
Köyceğiz’de zincir marketlerde denetimler devam ediyor
YEREL HABERLER Köyceğiz’de zincir marketlerde denetimler devam ...
CİMER İl Koordinatörü Arık tarafından Fethiye’de eğitim verildi
YEREL HABERLER CİMER İl Koordinatörü Arık tarafından Fethiye’de ...
Kadınlara kanser eğitimi Menteşe Belediyesi tarafından ‘1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası’nda kadınlara meme, rahim ağzı ve kolon kanseri ile ilgili eğitim verildi.
YEREL HABERLER Kadınlara kanser eğitimi Menteşe Belediyesi ...
Menteşe Belediyesi’nin Nisan Ayı meclis toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi’nin Nisan Ayı meclis toplantısı ...
Menteşe otogarında 696 kilo sağlıksız et ele geçirildi Muğla Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Menteşe Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaptığı kontrollerde 19 çuval içerisinde 696 kilo sağlıksız et taşındığını tespit etti
YEREL HABERLER Menteşe otogarında 696 kilo sağlıksız et ele ...
Datça'da evinde uyuşturucu satan şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Datça'da evinde uyuşturucu satan şüpheliye gözaltı
Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.