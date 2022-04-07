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Marmaris'te turist hareketliliği başladı Turizmciler, 2022 sezonundan umutlu

İHA

Marmaris'te turist hareketliliği başladı Turizmciler, 2022 sezonundan umutlu

Türkiye’nin ve dünyanın gözde turizm kentlerinden olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde oteller yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya başlarken, çoğunluğu İngiltere, İsrail, Belçika ve İranlı olan turistler güneşi gördükçe kendilerini sahillere attı.
Pandemi ve yangınların ardından Rusya, Ukrayna arasında çıkan savaşında etkilerini hisseden turizm sektöründe Turizm Bakanlığı, Belediyeler ve odaların girişimleri ile yeni pazarlar ile bağlantılar kurulmaya başlandı. Ana pazarı İngiltere olan Marmaris için dijital reklamlar yayınlanmaya başlarken, Avrupa ülkelerinde de tanıtım hamleleri arttırıldı. Gerçekleştirilen hamlelerin ardından Marmaris 2022 yılının ilk turistlerini ağırlamaya başladı. Bazı otellerde doluluk oranı yüzde 60'lara ulaşırken, çoğunluğu İngiltere, İsrail, Belçika ve İranlı olan turistler Marmaris'e gelmeye başladı. Marmaris’e gelen turistler hava sıcaklıklarının 23 derecenin üzerinde gitmesi sebebi ile sahilde güneşlenip denize girdi.
Ailesi ile Marmaris’e tatile gelen 9 yaşındaki İngiliz vatandaşı Elizabeth Reece, "Daha önce de Türkiye’ye tatile geldik ama buraya gelmemiştik. Güneş çok güzel, deniz ve havuz soğuk ama ben soğuğu seviyorum" dedi.
Belçika’daki bir hastanede görev yapan ve tatil için Marmaris'i seçen Emilia Droga, "İlk defa Marmaris’e geldim, hava, deniz ve yemekler kesinlikle çok güzel. Hastanede çalıştığım için pandemi döneminde ki yorgunluğumu atmak için geldim ve buraya tekrar mutlaka geleceğim" dedi.

"2019 yılındaki doluluk oranlarına ulaşmak istiyoruz"
Beş yıldızlı bir otelin rezervasyon Müdürü Ali Başlı, RusyaUkrayna savaşının bir an önce sona ermesini istediklerini ifade ederek, "İlk dileğimiz savaşın sona erip barışın sağlanmasını istiyoruz. 14 Mart itibarı ile İranlı misafirlerimiz ile sezonumuzu açtık, 27 Martta gelen İngilizler ile otelimiz yüzde 60 doluluk oranına ulaştı bile. Rusya Ukrayna arasında çıkan savaş ile etkilenen rezervasyonlarımızda hedefimiz 2019 doluluk oranlarına ulaşmak. Bunun için gerekli hamleleri hem biz otelciler hem de devlet büyüklerimiz yapıyorlar. İngiltere haricinde, Avrupa ülkelerinden Romanya, Bulgaristan, Sırbistan pazarları için de görüşmeler yapılıyor. Özellikle bayram için Ortadoğu pazarından ciddi bir rezervasyon artışımız oldu" diyerek yeni sezonun iyi geçmesi için dileklerde bulundu.
Yılın 12 ayı açık olan otellerden birinin işletmecilerinden olan Ümit Kızıl ise "Biz zaten yaz kış açık bir oteliz, İranlı misafirlerimizden sonra İsrail’den misafirlerimiz geldi. Mayıs, Haziran sezonunda rezervasyonlarda artışlar söz konusu, bayram öncesi yavaş yavaş rezervasyon için iç pazardan aranmaya başlandık. Yeni sezondan umudumuz çok yüksek" dedi.

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