Kayalıklarda 4 gündür mahsurdu, AKUT kurtardı Ula Karabörtlen Mahallesindeki sarp kayalıklarda 4 gündür kurtarılmayı bekleyen keçi ve yavrusu AKUT Marmaris ekibi tarafından kurtarıldı.

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Muğla’nın Ula ilçesi kırsal Karabörtlen Mahallesindeki sarp arazide mahsur kalan keçi ile yavrusu Marmaris AKUT ekibinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Karabörtlen Mahallesi'ndeki kayalık alanda 4 gündür mahsur olduğu bildirilen keçi ve yavrusu için Marmaris AKUT ekibi arandı. Ekipler ip yardımı ile sarp kayalıklardaki keçi ve yavrusunu kurtararak sahiplerine teslim etti.

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