Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10. BIOR, ödül töreniyle sona erdi

İHA

10. BIOR, ödül töreniyle sona erdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu yıl 10’uncusu düzenlenen Bodrum Uluslararası Optimist Yarışları (BIOR), düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şubesi tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bodrum Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu’nun destekleriyle düzenlenen BIOR, 1 Nisan’da gerçekleşen kortej yürüyüşüyle başladı. Kumbahçe açıklarında kurulan parkurlarda gerçekleşen mücadelelerle Bodrum’da 27 Haziran3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2022 Dünya optimist Şampiyonası’nın provası niteliğinde devam eden BIOR, Kumbahçe Meydanı’nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
20 ülkeden 312 sporcunun katıldığı 10’uncu BIOR’da genel sıralamada ilk 10’a girenlerin kürsüye çıktığı ödül töreninde Tayland'ın Royal Varuna Yat Kulübü'nden Weka Bhanubandh birinci, Ukrayna Optimist Yelken Takımı'ndan Sviatoslav Madonich ikinci, Malta Milli Takımı'ndan Timmy Vassallo üçüncü oldu.
Optimist junior genel sıralamada ise İstanbul Yelken Kulübü'nden Mehmet Erkut Budak, junior kızlarda Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü'nden Melis Bolat, senior kızlarda Türk Milli Takımı'ndan Medine Havva Tatlıcan'ın birinci olduğu yarışlarda, ülke kupasının sahibi Litvanya'dan Erik Scheidt oldu.

Dünya, çocuklarla güzelleşecek
Genel klasmanda dereceye girenlere ödüllerini veren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, dünyanın çocuklarla güzelleşeceğini belirttiği konuşmasında şunları söyledi:
“Dünyanın her yerinden Bodrum’a gelerek kucaklaşan, barışın, hoşgörünün burada en güzel örneklerini sergileyen bütün milletlerden gelen çocuklarımıza, teşekkürlerin en büyüğü onlara. Onlar sayesinde dünya güzelleşecek. Bu etkinlikler sayesinde onlar bir araya gelecekler ve dünyayı bizden çok daha iyi koruyacaklar ve güzelleştirecekler, barışı tesis edecekler. Buradan şu anda Avrupa’nın göbeğinde var olan savaşın da bir an önce bitmesini diliyorum. Sanırım, hep beraber aynı dilekleri paylaşıyoruz.”
Bodrum’un yelken sporunda Türkiye’nin lideri olduğunu da belirten Başkan Aras, binlerce yıllık geleneksel ahşap yat imalatından günümüze kadar Bodrum denizciliğine emek veren herkese teşekkür etti.
Başkan Aras ile birlikte ödül törenine katılan Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Oktay Dumruk, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Utku Meral, TYF Teknik Kurul Başkanı Şenkar Öztüzün, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Başkanı Rıza Karakaya ve Yelken Şubesi Sorumlusu Hadi Türk, farklı kategorilerde dereceye giren sporculara ödüllerini verdi. Törende Ukraynalı sporcular üzerinde İngilizce "Savaşa Hayır" yazılı Ukrayna bayrağı ile törene katıldı.
Ödül töreninin sonunda gerçekleşen çekilişte ise sporculara yelkende kullanabilecekleri çeşitli hediyeler verildi.
Ödül töreni sonrasında Başkan Aras’ın yanına gelen Ukrayna Optimist Takımı sporcu ve antrenörleri, kendilerine gösterilen ilgiden dolayı Başkan Aras’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Marmaris’te bağımlılık ile mücadele çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Marmaris’te bağımlılık ile mücadele çalıştayı başladı
Kayalıklarda 4 gündür mahsurdu, AKUT kurtardı Ula Karabörtlen Mahallesindeki sarp kayalıklarda 4 gündür kurtarılmayı bekleyen keçi ve yavrusu AKUT Marmaris ekibi tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Kayalıklarda 4 gündür mahsurdu, AKUT kurtardı Ula ...
Evinde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
Menteşe Belediye Tiyatrosundan Nisan ayında iki çocuk oyunu
YEREL HABERLER Menteşe Belediye Tiyatrosundan Nisan ayında iki çocuk ...
Marmaris'te turist hareketliliği başladı Turizmciler, 2022 sezonundan umutlu
YEREL HABERLER Marmaris'te turist hareketliliği başladı Turizmciler, ...
Ortaca'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Ortaca'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı
İstatistik Ofisi, başvuru almaya başladı
YEREL HABERLER İstatistik Ofisi, başvuru almaya başladı
Köyceğiz Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı ...
Datça’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Datça’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Fethiyespor fırsat tepti
YEREL HABERLER Fethiyespor fırsat tepti
Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi
YEREL HABERLER Marmaris'te polisler minik öğrencileri eğlendirdi
Köyceğiz’de solucan gübresi üretimi için araştırma
YEREL HABERLER Köyceğiz’de solucan gübresi üretimi için araştırma
Başkan Aras'a destek ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Aras'a destek ziyareti
Ralli Bodrum için geri sayım başladı
YEREL HABERLER Ralli Bodrum için geri sayım başladı
Didim’de kayıp ilanı verilen engelli vatandaş Marmaris’te bulundu
YEREL HABERLER Didim’de kayıp ilanı verilen engelli vatandaş ...
Marmaris'te 1,5 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Marmaris'te 1,5 milyon TL'lik uyuşturucu madde ele ...
Marmaris ve Datça 45 düzensiz göçmen kurtarıldı Muğla’nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
YEREL HABERLER Marmaris ve Datça 45 düzensiz göçmen ...
Kızına cinsel saldırıdan yargılanan sanığa 26 yıl 3 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Kızına cinsel saldırıdan yargılanan sanığa 26 yıl 3 ...
Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak için denetimde Tüketime uygun olmayan ürünler imha etmek üzere toplandı
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak için ...
Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi
YEREL HABERLER Datça'da Hızırşah Sarnıcı içi ve etrafı temizlendi
Bodrum’da bahar temizliği
YEREL HABERLER Bodrum’da bahar temizliği
Köyceğiz’de polisler minikleri sevindirdi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de polisler minikleri sevindirdi
Deniz’in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı
YEREL HABERLER Deniz’in dibinden 2 saate 192 kilogram çöp çıktı
Seydikemer’de sofralar ‘İyilikle’ bereketleniyor
YEREL HABERLER Seydikemer’de sofralar ‘İyilikle’ bereketleniyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.