Büyükşehir masa tenisi sporcusu Türkiye 3’ncüsü oldu

O kenti toz bulutları sardı! Her yer çamura büründü

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli’de düzenlenen Masa Tenisi Türkiye Şampiyonasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Ali Eren Uluskarya Türkiye 3’ncüsü oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kocaeli’deki şampiyonada U11 ve U13 kategorilerinde 16 sporcu dereceye girdi.

Türkiye’nin değişik illerinden 120 sporcunun katıldığı şampiyonada Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ali Eren Uluskarya şampiyonada 15 karşılaşmaya çıktı. 15 maçta 13 galibiyet alan Ali Eren Uluskarya Türkiye 3’üncüsü oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.