Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Bodrum'da 30 kaçak göçmen kurtarıldı


Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 23.30 sıralarında Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 24 kaçak göçmeni kurtardı.
Ekipler, bugün ise saat 01.00'de yine Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 6 kaçak göçmen de Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-04-07 19:28:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4. Uluslararası Peynir Festivali Bodrum’da başladı 160’tan fazla peynir çeşidi, tezgahlardaki yerini aldı
YEREL HABERLER 4. Uluslararası Peynir Festivali Bodrum’da ...
Marmaris'te kuvvetli lodos etkili oluyor
YEREL HABERLER Marmaris'te kuvvetli lodos etkili oluyor
Belediyenin altı yıl önce kapattığı yol mahalleliyi çileden çıkardı Vatandaşlar CHP’li belediyeyi protesto etti
YEREL HABERLER Belediyenin altı yıl önce kapattığı yol mahalleliyi ...
Marmaris'te tanıtım çalışması meyvesini veriyor
YEREL HABERLER Marmaris'te tanıtım çalışması meyvesini veriyor
Bodrum’da kamyon kazası
YEREL HABERLER Bodrum’da kamyon kazası
Yatağan’da orman yangını
YEREL HABERLER Yatağan’da orman yangını
Polis özel bireyler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Polis özel bireyler ile bir araya geldi
Seydikemer’de market ve fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Seydikemer’de market ve fırınlar denetlendi
Kaçak etlerin sahibine ve otobüse ceza Menteşe şehirlerarası otobüs terminalinde zabıta ekipleri tarafından çuvallarda yakalanan sağlıksız ve kaçak kesim etlerin sahibine ve otobüse 4 bin 132’şer lira ceza kesildi.
YEREL HABERLER Kaçak etlerin sahibine ve otobüse ceza Menteşe ...
Karabağlar’a Kamera ve Dronlu hassas koruma Kentsel ve 3. derece doğal sit alanı olan tarihi Karabağlar Yaylasının doğal dokusunun korunması için daha önce başlatılan denetim çalışmalarına bahar ayının gelmesi ile hız verildi.
YEREL HABERLER Karabağlar’a Kamera ve Dronlu hassas koruma Kentsel ...
Büyükşehir masa tenisi sporcusu Türkiye 3’ncüsü oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir masa tenisi sporcusu Türkiye 3’ncüsü oldu
Sürüş eğitimi alan zabıta memuruna sertifikaları verildi Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 5 kadın, 39 erkek olmak üzere toplam 44 Zabıta memuru güvenli sürüş eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını almaya hak kazandı.
YEREL HABERLER Sürüş eğitimi alan zabıta memuruna sertifikaları ...
'Hera'nın otomobilde bulduğu 6 kilo esrara 2 tutuklama 
YEREL HABERLER 'Hera'nın otomobilde bulduğu 6 kilo esrara 2 ...
Can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar Göçmenleri, Sahil Güvenlik kurtardı
YEREL HABERLER Can salına bindirip denizin ortasına ...
Yağışlarda zarar gören dere duvarları tamir ediliyor Bodrum ve Marmaris ilçelerinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen sel ve taşkınlar sonrası zarar gören derelerde taş duvar örme çalışmaları yapıyor.
YEREL HABERLER Yağışlarda zarar gören dere duvarları tamir ...
10. BIOR, ödül töreniyle sona erdi
YEREL HABERLER 10. BIOR, ödül töreniyle sona erdi
Marmaris’te bağımlılık ile mücadele çalıştayı başladı
YEREL HABERLER Marmaris’te bağımlılık ile mücadele çalıştayı başladı
Kayalıklarda 4 gündür mahsurdu, AKUT kurtardı Ula Karabörtlen Mahallesindeki sarp kayalıklarda 4 gündür kurtarılmayı bekleyen keçi ve yavrusu AKUT Marmaris ekibi tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Kayalıklarda 4 gündür mahsurdu, AKUT kurtardı Ula ...
Evinde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Evinde uyuşturucu satan şüpheli tutuklandı
Menteşe Belediye Tiyatrosundan Nisan ayında iki çocuk oyunu
YEREL HABERLER Menteşe Belediye Tiyatrosundan Nisan ayında iki çocuk ...
Marmaris'te turist hareketliliği başladı Turizmciler, 2022 sezonundan umutlu
YEREL HABERLER Marmaris'te turist hareketliliği başladı Turizmciler, ...
Ortaca'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı
YEREL HABERLER Ortaca'da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı
İstatistik Ofisi, başvuru almaya başladı
YEREL HABERLER İstatistik Ofisi, başvuru almaya başladı
Köyceğiz Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz Belediyesi Nisan Ayı meclis toplantısı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.