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Diyetisyen Duygu Bulut: "İftarda çorbadan sonra 10 dakika ara vermek hem sindirimi kolaylaştırır hem de kilo kontrolü sağlar" "İftar sonrası sahura kadar susamasanız bile mutlaka su için"

İHA

Diyetisyen Duygu Bulut, Ramazan ayını sağlıklı ve kilo almadan geçirebilmek için oruç tutanlara "Orucunuzu 1 bardak su ile birlikte hurma veya zeytinle açabilirsiniz. Sonrasında 1 kase çorba içip 1015 dakika ara vermeniz, hem sindirimi kolaylaştırır hem de kilo kontrolü sağlar. Bu nedenle çorbadan ana yemeğe geçerken kendinize biraz süre tanıyın" önerisinde bulundu.

Diyetisyen Duygu Bulut: "İftarda çorbadan sonra 10 dakika ara vermek hem sindirimi kolaylaştırır hem de kilo kontrolü sağlar" "İftar sonrası sahura kadar susamasanız bile mutlaka su için"

Diyetisyen Duygu Bulut, Ramazan ayını sağlıklı ve kilo almadan geçirebilmek için oruç tutanlara “Orucunuzu 1 bardak su ile birlikte hurma veya zeytinle açabilirsiniz. Sonrasında 1 kase çorba içip 1015 dakika ara vermeniz, hem sindirimi kolaylaştırır hem de kilo kontrolü sağlar. Bu nedenle çorbadan ana yemeğe geçerken kendinize biraz süre tanıyın” önerisinde bulundu.
Acıbadem Bodrum Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Duygu Bulut, Ramazan ayında, oruç tutanların beslenmeyle birlikte yaşam şekillerinin de değiştiğini belirterek, “Yaklaşık 15 saat süren açlık süresi, öğün sayısının ve su tüketiminin normale göre azalması günlük hayatı etkileyebiliyor” dedi. Diyetisyen Bulut, Ramazan ayını hem sağlıklı hem de kilo almadan geçirmek için özel öneriler verdi.

“Sahur öğününü atlamayın, mutlaka yapın”
Sahur öğününü atlamanın açlık süresini artırdığını vurgulayan Diyetisyen Bulut, “Eğer sahur öğününü yapmazsanız, kan şekeriniz düşer ve bu da gün içindeki performansınızı olumsuz etkiler. Sahuru atlamak, iftar öğününe kadar daha çok acıkmanıza neden olduğu gibi, bu açlıkla normalden fazla miktarda yemek yiyebilirsiniz. Dolayısıyla da sindirim problemleriniz tetiklenebilir” dedi.

“Susamasanız bile su tüketin”
Diyetisyen Bulut, orucu açtıktan sonraki süreçte susama ihtiyacı duyulmasa bile mutlaka sık sık su tüketmek gerektiğinin altını çizerek, “Günlük içmeniz gereken miktardaki suyu (ortalama 22,5 litre) iftarla sahur arasında tüketmeye çalışın. Suya ek olarak ıhlamur, rezene, papatya çayı gibi sindiriminizi rahatlatacak bitki çaylarını da içebilirsiniz” diye konuştu.

“Aşırı tuzlu ve yağlı yemeklerden kaçının”
Çok yağlı yiyeceklerin uzun açlık sonrasında sindirim problemlerine, tuzlu yiyeceklerin de oruç sırasında daha fazla susuzluk hissi ve ödeme neden olacağını dile getiren Diyetisyen Bulut, aşırı yağlı, tuzlu ve unlu yemeklerin hem kilo alımına hem de günü daha zor geçirmeye yol açacağını söyledi.

“İftardan 1,52 saat sonra yürüyüşe çıkın”
Diyetisyen Bulut, kısa mesafeli yürüyüşlerin sindirime yardımcı olacağını ve bu süreçte kilo kontrolünü sağlayacağını belirterek iftardan 1,5 2 saat sonra yürüyüşe çıkılmasını önerdi.

“Porsiyon kontrolü yapmayı ihmal etmeyin”
Uzun süreli açlık sonrası porsiyon kontrolü yapmanın zor olabileceğini ifade eden Diyetisyen Bulut, “Orucunuzu hurma veya zeytin ile su içerek açtıktan sonra 1 kase çorba içip, 1015 dakika ara vermeniz, hem rahat sindirimi hem de porsiyon kontrolünü sağlayarak kilo alımınızı engeller” dedi.

“Pilav, makarna yerine tahıllı ekmek ve bulgur pilavı”
Diyetisyen Bulut, dengeli beslenmenin önemine işaret ederek şu önerileri sıraladı: Tek tip beslenme yerine besin çeşitliliği sağlayın. Yemeğinizi hızlı yemekten kaçının. Yavaş yavaş, çok çiğneyerek yiyeceklerinizi tüketin. İftarda kan şekerinizi hızla yükselten pirinç pilavı, makarna, beyaz ekmek gibi yiyecekler yerine tahıllı ekmek, bulgur pilavı gibi glisemik indeksi daha düşük yiyecekler seçebilirsiniz. Sahur menünüzde ceviz, badem, az tuzlu zeytin gibi tokluk sürenizi uzatacak yiyecekler olsun. Aşırı şerbetli, yağlı tatlılar yerine sütlaç ve güllaç gibi sütlü tatlılar veya meyve tercih edin. Beslenme düzenindeki değişiklikten kaynaklı kabızlık olabileceği için lif oranı yüksek besinleri (mercimek, nohut, sebze, salata, taze ve kuru meyveler, kompostolar) tüketmeye çalışın."

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