Köyceğiz’de Polis Haftası kutlanıyor

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177’nci kuruluş yıl dönümü ve 410 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ali Aydın ve beraberinde polis teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan personel, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak’ı makamında ziyaret etti.



Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personelleri Kaymakam Maslak’a çiçek takdim etti. Kaymakam Maslak’a kabullerinden dolayı teşekkür eden İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ali Aydın, hafta boyunca yapılan ve yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü kutlayan Kaymakam Maslak, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Ali Aydın’ın şahsında, görevi başında bulunan tüm polislerimiz ve değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.



Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından Köyceğiz Anaokulu ziyaret edilerek öğrencilere polis şapkası hediye edildi. Şehit ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Polis Haftası çelenk koyma ve kutlama töreni yapıldı. Köyceğiz Güney Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilerek, Okul Müdürü Suzan Kara’ya çiçek takdim edildi. Ayrıca Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü’ne iadei ziyarette bulunarak, Polis Haftası’nı kutladı.

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