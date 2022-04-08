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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

İHA

Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kamu kurumlarının görevlileri ve STK temsilcilerinin katılımıyla "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin 81 il ve 922 ilçesinde 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenleniyor. Bodrum’da İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Toplantı Salonu’nda düzenlenen çalıştay, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Etkinliğe Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri Doç. Dr. Funda Sevencan, Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Selen Canpolat, Psikolog Ceyda Kara’nın konuşmacı olarak katıldı. İki bölüm halindeki çalıştayın ilk bölümünde eğitim, ikinci bölümünde ise grup çalışması yapıldı.

Kamu kurumlarından görevlileri ve bağımlılıkla mücadele konusunda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, bağımlılığın bir halk sağlığı sorunu olup olmadığı ve nedenleri, arz ve talep açısından bağımlılıkla nasıl mücadele edilebileceği, yerel koşullarda bağımlılıkla mücadelede kurumların sorumlulukları, yerel koşullarda bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası kesintisiz işbirliğinin sağlanması gibi konu başlıkları ele alındı.

İki bölüm halindeki çalıştay hakkında bilgiler veren Bodrum İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli sosyal hizmet uzmanı Zeynep Selen Canbolat, şunları dile getirdi:

“Burada Kaymakamımızın başkanlığında yürüttüğümüz ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’nı gerçekleştiriyoruz. Bu çalışma Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde yürütülüyor. Biz de bunu Bodrum özelinde yapıyoruz. Tüm kurumlardan çalışanlar ve yöneticiler ile bu konuda çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor. Çalışmanın amacı, Bodrum’da bağımlılık konusunda ihtiyaç tespiti yapmak. İhtiyaçlar, eksikler, avantajlar, dezavantajlar nedir, kurumlarla birlikte bu konuda neler yapabiliriz başlıklarında bu çalışmayı yapıyoruz. Sabahtan eğitimlerimiz oldu, öğleden sonra da grup çalışmamız şeklinde devam ediyor.”

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