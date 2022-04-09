Küçük Dibekdere’de iftar yemeği 8 Nisan’ın Dünya Romanlar Günü olarak kabul edilmesi sebebiyle Milas Kaymakamlığı himayesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Küçük Dibekdere Mahallesinde iftar programı düzenlendi.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Küçük Dibekdere mahallesinde düzenlenen iftar programa Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’nin yanı sıra, AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir, İlçe Emniyet Müdürü Nedayi Atakan, İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Cihan Kuran, Küçük Dibekdere Mahalle Muhtarı Hasan Akdeniz, Büyük Dibekdere Mahalle Muhtarı Ahmet Acar, AK Parti İlçe Başkanı Emin Çelik, mütevelli heyeti ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahalle halkının yoğun katılım gösterdiği iftar yemeği öncesi mahalleli ile sohbet eden ve sorunları dinleyen Kaymakam Böke, mahalle halkına teşekkür ederek geleneksel hale gelmesi planlanan 8 Nisan programlarının önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.