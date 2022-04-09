Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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MuğlaAydın Karayolu Yatağan Devlet Hastanesi önünde meydana gelen trafik kazasındaki araç içinde sıkışan vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

MuğlaAydın karayolu Yatağan Devlet Hastanesi rampasında yaşanan kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye, Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araç içinde sıkışan bir vatandaşı kurtarma ekipmanlarıyla müdahale ederek sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.

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