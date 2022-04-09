57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bodrum - Kuşadası etabıyla başlıyor



Dünyanın ilk ve tek Kıtalararası Etaplı Bisiklet Yarışı Tour of Türkiye´de 25 takım ve 175 sporcu yarışacakBODRUM, (DHA) T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenecek 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın Bodrum Kuşadası etabıyla başlıyor.

Dünyanın en önemli bisiklet takımlarından bazılarına ve dünyaca ünlü bisikletçilere ev sahipliği yapacak 8 etaplı organizasyonda, bisikletçiler Bodrum´dan İstanbul´a 8 günde 1303 kilometre mesafe kat edecek. TRT Spor Yıldız ve Eurosport´tan canlı yayınlanacak, bant yayınlar ve özel içeriklerle yaklaşık 700 milyon haneye ulaşacak organizasyonu, 100´e yakın yerli-yabancı medya mensubu da yerinde takip edecek.

Ülkemizin en önemli spor tanıtım markalarından biri olan Tour of Türkiye´nin basın toplantısı ise T.C Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Vali Bilal Şentürk, Muğla Valisi Orhan Tavlı, ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu´nun katılımıyla Bodrum´da gerçekleştirildi.

"ORGANİZASYONUMUZUN BAŞARIYLA GEÇMESİNİ DİLİYORUM"

T.C. Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Vali Bilal Şentürk, basın toplantısında şu şekilde konuştu:

"Uluslararası alanda çok büyük bir organizasyon olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nun 57.sini yaşamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her bölgesinin kendine has güzellikleri mevcut. Doğasıyla, tarihiyle, geçmişiyle, doğal çeşitlilikleriyle çok özel bir yerdeyiz. Bu organizasyon, iki kıtayı birleştiren İstanbul'da sona erecek. Sayın Cumhurbaşkanımız, iki kıtayı 2 noktadan birleştirdi. TUR´umuz da hem 1915 Çanakkale Köprüsü'nden hem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hem de Avrasya Tüneli'nden geçecek. Tüm sporcular ve misafirlerimiz için çok farklı ve güzel bir tur olacak" ifadelerini kullandı.

Şentürk, Anadolu coğrafyasının tarih boyunda insanlığın cazibe merkezi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Çok kıymetli olan şey paylaşılırken zorlanılır ancak bizim kültürümüz güzelliklerin paylaşıldıkça arttığını kabul ediyor. Üzüntüler ise paylaştıkça azalıyor. Bu güzelliklere ev sahipliği yapan ülkemizde her zaman uluslararası organizasyonlar düzenlemek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, sporun hangi branşı olursa olsun hepsine çok ciddi destekleri var. Her alandaki destekleri hem sporculara hem de sportif altyapıya yönelik oldu. Son 10 yılda en küçük yerleşim yerlerinde bile daha önce olmayan sportif yatırımlar oldu. İnsanımız için her türlü sportif altyapıyı hazırlayıp onun en etkili şekilde kullanılmasını istiyoruz. Bu tesislerin hem kendi insanımız hem de uluslararası organizasyonlar tarafından tüm dünya ölçeğinde kullanılmasını arzu ediyoruz. Bu vesileyle hem ülkemizin tanıtımına hem de ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişimine katkı sağlanacak."

Bilal Şentürk, TUR´a birçok ülkeden sporcuların katılacağına değinerek, "Yeni Zelanda'dan dahi katılımcılar var. Dünyanın her yerinden bu güzellikleri yaşamaya gelen sporcular var. Bu organizasyonun her aşamasında başta Türkiye Bisiklet Federasyonumuz olmak üzere heyecanı görüyoruz. Devletimiz de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bakanlıklarımızın, valilerimizin, belediyelerimizin, kaymakamlıklarımızın ve halkımızın sahiplendiği bir organizasyon oldu. Yarım yüzyılı geçti. Bundan sonra da daha da kapsamlı turlarla zenginleşmesini diliyorum" açıklamasında bulundu.

TAVLI: TURUN İLK ETABINA EV SAHİPLİĞİ YAPMANIN ONURUNU VE HEYECANINI YAŞIYORUZ

Sözlerine, "Muhteşem doğası, eşsiz koyları, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın buluşma ve tercih noktası Muğla'mıza hoş geldiniz." diyerek başlayan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabına Muğla olarak ev sahipliği yapmanın onurunu ve heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Tavlı, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Her bölgesinde buram buram tarih kokan, tarihteki kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, antik çağlardan bu yana pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü Muğla'mız adeta bir açık hava müzesidir. İlimiz, pek çok ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına başarı ile ev sahipliği yapmakta. Muğla´da spor turizminin yaygınlaştırılması ve her türlü spor organizasyonun 4 mevsim yapılması için tüm kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle, odalarımızla ve sivil toplum kuruluşlarımızla gereken desteğe hazırız. Muğla'mız muhteşem doğal güzellikleriyle bisiklet konusunda da dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olması için Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımızla omuz omuza çalışmaktayız. Bisikletle ilgili sürdürdüğümüz çalışmalarla Muğla'mız bisiklet şehri olmak ve Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı'nda yer almak için emin adımlarla ilerlemekte."

Muğla'da antik kazılarla kültür turizminin hız kazandığını vurgulayan Vali Tavlı, "100'den fazla antik kente sahip Muğla'mızda şu anda 25'ten fazla kazı alanı var. Bununla kültür turizminin alt ve üst yapısının ihyasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu antik kentleri ayağa kaldırmakla turizmle birlikte olacak. Tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bodrum'dan başlayacak. Turumuz, Muğla'nın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılmasına olanak sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR ORGANİZASYONA İMZA ATACAĞIZ"

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak çok önemli bir organizasyona imza atacaklarını söyleyen Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise basın toplantısında şu açıklamaları yaptı:

"Hem katılımcı takımların düzeyini artıran hem de yenilenen etapları ile tüm dünyanın gözlerinin Türkiye´ye dönmesini sağlayacak organizasyonumuza desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu´na ve Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy´a şükranlarımızı sunuyoruz.

57. yılında `Tarihe, Doğaya Saygı´ temasıyla gerçekleştireceğimiz organizasyonumuz için uluslararası tanıtımlarda `Tour of Türkiye´ markasını kullanacağız. Bu sayede uluslararası tanıtım gücümüzü artıracağız. Yerli ve yabancı medya kuruluşlarının yarışımıza olan ilgisinden dolayı da çok mutlu ve gururluyuz. Tüm bu kuruluşlara teşekkür ediyoruz.

Yenilenen etaplarımız sayesinde dünyaca ünlü bisikletçilere 8 gün boyunca ülkemizin tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri eşlik edecek. Ayrıca peloton hem `Mega Proje´ 1915 Çanakkale Köprüsü hem de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nden geçerek Avrupa ve Anadolu´yu pedallarıyla birbirine bağlayacak.

57. yılını yaşayacağımız organizasyonumuzda 1915 yılındaki Anzak Çıkarması´nı durduran 57. Alay şehitlerimize de saygı duruşunda bulunacağız. Edremit (Akçay) Eceabat etabımızın finiş noktası 57. Alay´ın ebedi istirahatgahı olacak.

Ayrıca yarışımızda Avustralya ve Yeni Zelanda´dan gelecek takım ve sporcuları da ağırlayarak sporun birleştirici gücüne hep birlikte vurgu yapacak, tarihi duyguları birlikte yaşayacağız.

"CALEB EWAN, SAM BENNET VE NARİO QUİNTANA GİBİ YILDIZ İSİMLER YARIŞACAK"

6 WorldTour, 12 Pro ve 7 Kıta takımının yer alacağı pelotonda üç büyük turda da etap kazanmış `Cep Herkülü´ Caleb Ewan ile 2017 yılında TUR´dan dört etap zaferiyle ayrılan ve yine en büyük bisiklet turlarında etap kazanan Sam Bennett´ın yanı sıra hem İtalya Turu´nu hem de İspanya Turu´nu kazanan Nairo Quintana gibi yıldız isimler de yer alacak.

Tour of Türkiye ile ülkemizde bisiklete olan ilgiyi daha da artıracağımıza, bisikletçi olmayı hayal eden çocuklarımızı rol modeli olarak gördükleri sporcularla buluşturacağımıza, bisiklet kültürünü daha fazla insana aktaracağımıza ve ülkemizdeki bisiklet ailesini büyüteceğimize inanıyoruz.

Organizasyonumuz için emek veren herkese teşekkür ediyor ve başarılar diliyor, etaplarımızın geçeceği bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızı da Tour of Türkiye´yi yerinde takip etmeye davet ediyoruz."

57. CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU HATIRA ORMANI İÇİN AĞAÇ DİKME TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Medya mensuplarından yoğun ilgi gören basın toplantısının ardından Bodrum´da "57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı" için ağaç dikme töreni de gerçekleştirildi.

Bisikletin fosil yakıt kullanılmayan, çevreci ve küresel ısınmanın önlenmesine çözüm olarak kısa mesafelerde alternatif ulaşım aracı olmasından hareketle Güvercinlik Meşelik bölgesinde oluşturulan hatıra ormanına, bisikletçilerin kat edecekleri mesafe kadar tohum topu bırakılacak.

Ayrıca basın toplantısı sonrasında Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğinde hazırlanan "Filizlenme" konulu fotoğraf sergisinin açılışı da yapıldı.

ORGANİZASYONUN GENEL KLASMAN MAYOSU BİR KEZ DAHA TURKUAZ RENKTE OLACAK

Tour of Türkiye, her yıl olduğu gibi bu yıl da lider mayoları ile fark yaratacak. Organizasyonun genel klasman mayosu, yine turkuaz renkte olacak. Böylece Tour of Türkiye´nin kurumsal rengi, yarışın genel klasman lideri olan sporcunun üstünde olacak.

En iyi tırmanışçılar Türk Hava Yolları sponsorluğundaki kırmızı mayoyu giyerken, sprint kapıları arasında en yüksek sürate ulaşacak bisikletçilerin mayosu ise Mosso Ümit Bisiklet sponsorluğunda, yeşil renkte olacak.

Türkiye Sprintleri prim kapılarını birinci sırada geçen sporcular ise beyaz mayoyu giymeye hak kazanacak. Yarış içinde nötral servis desteği veren Shimano Türkiye bu yıl aynı zamanda Beyaz formanın da sponsoru olacak ve her prim geçişinde ülkemizin doğal güzelliklerine ve tarihi zenginliklerine vurgu yapılacak.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ TAKIMLARINDAN BAZILARI PARKURA ÇIKACAK

8 gün boyunca çok üst düzey rekabete sahne olacak 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu´nun takım listesi ve etap programı şu şekilde olacak:

WORLDTOUR TAKIMLARI: Bora Hansgrohe (Almanya), Israel Premier Tech (İsrail), Astana Qazaqastan Team (Kazakistan), Lotto Soudal (Belçika), Team BikeExchange-Jayco (Avustralya) Team DSM (Hollanda).

PRO TAKIMLAR: Alpecin Fenix (Belçika), Team Arkea Samsic (Fransa), UNO X Pro Cycling Team (Norveç), Drone Hopper Androni Giocattali (İtalya), Bardiani CSF Faizane (İtalya), Caja Rural Seguros RGA (İspanya), EOLO Kometa Cycling Team (İtalya), Euskatel Euskadi (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Human Powered Health (Amerika Birleşik Devletleri), Burgos BH (İspanya), Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri).

KITA TAKIMLARI: Bike Aid (Almanya), Wildlife Generation Pro Cycling (Amerika Birleşik Devletleri), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya), China Glory Continental Team (Çin), Global 6 Cycling Team (Yeni Zelanda).

10 Nisan : Bodrum Kuşadası (207 km)

11 Nisan: Selçuk (Efes) Alaçatı (158 km)

12 Nisan: Çeşme İzmir (Karşıyaka) (123 km)

13 Nisan : İzmir (Konak) Manisa (Spil) (147 km)

14 Nisan : Manisa Ayvalık (192 km)

15 Nisan : Edremit (Akçay) Eceabat (57.Alay Şehitliği) (205 km)

16 Nisan : Gelibolu Tekirdağ (135 km)

17 Nisan : İstanbul İstanbul (136 km)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Basın toplantısından görüntüler

Açıklamalar

Genel detaylarDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum

2022-04-09 14:37:57



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