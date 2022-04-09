Milas'ta “Evde Öğren Okulda Eğlen” projesi 15 bin euro fon aldı

Milas Merkez Ortaokulu Ulusal Ajans’a 2020 yılında okul eğitimi alanında yaptığı başvuru sonucunda 15 bin 420 Euro fon almaya hak kazandı. Merkez Ortaokulu Müdürü Halil Akyer, “Evde Öğren Okulda Eğlen” isimli proje ile öğretmenlerin harmanlanmış öğrenme alanındaki mesleki becerilerini arttırmayı amaçladıklarını belirtti.



Milas Merkez Ortaokulu “Evde Öğren Okulda Eğlen” isimli proje ile Ulusal Ajans’a 2020 yılında okul eğitim alanında yaptığı başvuru sonucunda 15 bin 420 Euro fon almaya hak kazandı.



Hazırlanan proje ile okulun uluslararası alanda tanınırlığının arttığını vurgulayan Okul Müdürü Akyer, “Öğretmenlerimiz, AB’li meslektaşları ile tanışarak yeni proje işbirlikleri yapma becerisi kazanmıştır. Bu proje sayesinde bölgemizde ERASMUS+ programının bilinirliği artmış ve diğer okullarımızın da programa başvuruları artmıştır” dedi.



Proje dahilinde ilki 2021 Kasım ayında Prag’daki EDUCANET kurs merkezine 4 öğretmenin katılımı, diğeri ise 2022 Ocak ayında Barcelona’daki EDUCADEMY kurs merkezine 4 öğretmenin katılımı olmak üzere iki hareketlilik de yapıldığını sözlerine ekleyen Akyer, proje hakkında şu bilgileri verdi:

“Öğretmenlerimiz bu kurslar ile eğitimde etkili teknoloji kullanımı ve sınıflarını çevrimiçi ortamlara taşıyarak pandemi sürecinin zararlarını en aza indirmeyi hedeflediler. Projemizin hareketliliklerini kapsayan uluslararası kurs merkezlerinden aldığımız eğitimler ile öğretmenlerimiz sınıf ortamlarını daha etkili ve verimli geliştirme becerileri kazandılar. Hareketliliklere katılan öğretmenlerimiz ayrıca kazandıkları becerileri okulumuzdaki diğer öğretmenlerimize de aktararak bilgi, beceri ve yeterlikleri daha üst seviyelere çıkardı. Projemizin ana faaliyetleri tamamlanmış olup, bundan sonraki süreçte yaygınlaştırma faaliyetlerine devam edilecektir"

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