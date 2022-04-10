Polisler aileleri ile yanan alanlara fidan diktiler

Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıldönümü etkinleri çerçevesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 200 polis ve aileleri, 500 adet fidanı toprak ile buluşturdu.



Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler geçtiğimiz yaz yanan İçmeler Mahallesi'ndeki alana 500 fidan dikti. Çalışan ve emekli polisler, aileleri ve çocukları ile gelerek diktiği meşe palamudu, asma, dut, defne, keçiboynuzu, narenciye ve çam fidanlarına can suyu yazın Marmaris’te görev yapacak olan TOMA'dan aldıkları su ile verildi.

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