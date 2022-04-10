Köyceğizli öğretmen 600 km bisiklet sürerek öğrencilerine tarihi ve kültürel mekanları tanıttı

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan öğretmen Abdullah Coşkun 'Bilimsel Kurum Projesi' çerçevesinde 600 km bisiklet sürüp canlı dersler yaparak öğrencilerine tarihi ve kültürel mekanları tanıttı.



Bilimsel Kurum Projesi çerçevesinde Zeytinalanı Ortaokulu öğretmeni Abdullah Coşkun ilk olarak otobüsle Hatay’a gitti. Bir haftada 600 km bisiklet sürüp Antakya’dan başlayıp Aydıncık’a kadar güzergahtaki tarihi ve kültürel mekanlardan canlı dersler yapan Coşkun, öğrencilere bu mekanların tanıtımını gerçekleştirdi. Proje çerçevesinde Antakya Habibi Neccar Camii, Payas Kalesi, Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, 2. Selim Camii, Kurtkulağı Camii, Kurtkulağı Kervansarayı, Tarsus Ulu Camii, Makamı Danyal Peygamber, Kubat Paşa Medresesi, Kırkkaşık Bedesteni ve Silifke Müzesi’nden canlı dersler yapıldı.

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