Fethiyespor - Modafen: 2-2 

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FETHİYE, (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Adem Ecevit (xx), Gökhan Coşar (xx), Sinan Günaydın (xx)

FETHİYESPOR: Enes (xx) Erdinç (xx), Özgür (x) (Dk. 62 Cihad x), Onur (xx), Serdar Ümit (xx), Talha (xx), Umut (x) (Dk. 73 Burak x), Nurettin (xxx), Serhat (x), Ali Han (xxx), Serhan (xx)

MODAFEN: Reşat (xx) Hakan (xx), Yunus Emre (xx), Emin Kaan (xxx), Hüseyin Cankut (xxx), Haktan (x) (Dk. 90+2 Mert), Ömer (xx), İsmail Cem (xx) (Dk. 87 Barın), Muhammed (xx), Emrecan (xx) (Dk. 73 Hasan Ozan x), Tunahan (xx) (Dk. 90+3 Mustafa)

GOLLER: Dk. 47 Emin Kaan, Dk. 51 Hüseyin Cankut (Modafen), Dk. 74 Ali Han, Dk. 80 Nurettin (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Umut , Serdar Ümit, Serhat (Fethiyespor), Muhammed, Hakan, Tunahan, Hasan Ozan (Modafen)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Fethiyespor, evinde Modafen'e takıldı: 2-2.

Düşme hattında yer alan rakibine karşı 47'nci dakikada Emin Kaan ve 51'inci dakikada Hüseyin Cankut'un golleriyle 2-0 geriye düşen Fethiyespor, 74'üncü dakikada Ali Han ve 80'inci dakikada Nurettin'le skoru 2-2'ye getirdi. Ancak galibiyet golünü bulamayan Fethiyespor 1 puana razı olarak zirve yolunda avantaj kaybetti. Bu sonuçla 61 puana yükselen Fethiyespor, son 4 maç öncesi lider Esenler Erokspor'un 5 puan gerisine düştü. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2022-04-10 17:03:57



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