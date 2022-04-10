Bodrumspor - Ankaraspor: 2-0

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)STAT: İlçe
HAKEMLER: Yakup Özhan (xx), Muhammed Ali Doğan (xx), Oğuz Akyüz (xx)
BODRUMSPOR: Ali Türkkan (xxx) Süleyman Özdamar (xxx), Üzeyir (xx), Onur (xxx) (Dk. 90 Ali Eren), Bahadır (xx) (Dk. 76 Yekta x) , Erkan (xx) (Dk. 90+3 Halil İbrahim), Samet (xx), Süleyman Güneş (xx) (Dk. 85 Burhan), Celal (xxx), Cenk (xx), Erdem (xxx) (Dk. 90 Oğuzhan)
ANKARASPOR: Bayram (x) Gökhan (xx), Batuhan (x), Erbay (x) (Dk. 59 Ramazan x), Fatih (xx), Orhan (x) (Dk. 76 Berk x), Oğuzhan Efe (x), Erdal (xx), Sedat (x) (Dk. 60 Buğra x), Şahin (xx), Doğukan (x) (Dk. 65 Kadir x)
GOLLER: Dk. 56 Celal, Dk. 85 Erdem (Bodrumspor)
SARI KARTLAR: Oğuzhan Efe, Gökhan (Ankaraspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off''a kalma mücadelesi veren Bodrumspor, evinde Ankaraspor'u 2-0 yenmeyi başardı. Geçen hafta Somaspor deplasmanından 3-1 galip dönen yeşil-beyazlılar 2'de 2 yaparken, Play-Off potasındaki yerini sağlamlaştırdı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 56'ncı dakikasında sahne alan Celal perdeyi açtı: 1-0. Erdem, 85'inci dakikada tabelayı 2-0'a getirdi. Bodrumspor bu sonuçla 67 puana yükseldi, Ankaraspor ise 47 puanda kaldı.
DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2022-04-10 17:04:39
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