TFF 3. Lig: Fethiyespor: 2 - Modefen: 2

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TFF 3. Lig 3. Grup 30. hafta maçında Fethiyespor, sahasında ağırladığı Modefen ile 22 berabere kaldı.



Stat: Fethiye Şehir

Hakemler: Ahmet Ecevit xxx, Gökhan Coşar xxx, Sinan Günaydın xxx

Fethiyespor: Enes x, Erdinç x, Alihan x, Serdar x, Serhan x, Talha x, Özgür x (Cihad dk. 62 x), Umut x (Berkin dk. 74 x), Nurettin x, Serhan x, Onur x

Modefen: Reşat xxx, Hakan xxx, Haktan xx (Mustafa dk. 90+2 ?), Yunus xx, Emin xx, Ömer xx, İsmailcem xx (Barın dk. 86 ?), Hüseyin xxx, Emrecan xx (Hasan dk. 73 x), Muhammed xx, Tunahan xx (Mert dk. 90+2 ?)

Goller: Hüseyin (dk. 47 ve 51) (Modefen), Alihan (dk. 74), Nurettin (dk. 80), Serhat (dk. 85) (Fethiyespor)

Sarı Kartlar: Muhammed, Hakan, Tunahan, Hasan (Modefen), Umut, Serdar (Fethiyespor)

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