Köyceğiz Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirilen Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.



Köyceğiz Spor Kulübü Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonu’nda 2 gün boyunca devam etti. Köyceğiz Spor Kulübü tarafından Köyceğiz Kaymakamlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Köyceğiz Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen turnuvaya katkı sunanlara plaket takdim edildi. Oynanan final maçları sonunda E30 Furkan Mete Yiğit, E40 Nihat Ümmetoğlu, E50 İmadettin Mardini, E60 Savaş Ertufan, E65 Mustafa Akar, E70 Hüseyin Fehmi Yavuzer, K40 Hurey Cambaz Ahmetoğlu, K50 Fulya Diker, K60 Işık Ertufan, CE30 Furkan Mete YiğitTöre Balta, CE40 Nihat ÜmmetoğluAziz Doğuş Arda, CE50 Murat ErişTemel Gökkaya, CE60 Murat GünayKenan Atalay, CE65 Bektaş AydoğanAtilla Taşdan, CK40 Hurey Cambaz Ahmetoğluİlknur Tüzüntürk, CK50 Serpil PınarÜlkü Belir birinciliği elde etti.



Turnuva kupa ve madalya töreni ile sona ererken, sporcular Köyceğiz Spor Kulübü Başkanı Tarkan Öztürk’e organizasyon için teşekkür etti.

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