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DHA'nın gündeme getirdiği büyük orman vurgunuyla ilgili müfettiş görevlendirildi

DHA

DHA'nın gündeme getirdiği büyük orman vurgunuyla ilgili müfettiş görevlendirildi


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, 29 Mart'ta Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu dahil 25 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından ortaya çıkan, DHA'nın gündeme getirdiği 3 milyon liralık orman vurgununa ilişkin Orman Genel Müdürlüğü'nce inceleme başlatılması için müfettişler görevlendirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 29 Mart'ta Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda; Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu, işletme şefleri Kadriye Çiftçi ile Gökçe Şahin, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan, Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi muhasebecisi Musa Kaya dahil 25 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bilgisayar, evrak ve dijital materyallere el koyuldu.
20 ŞÜPHELİ SERBEST KALDI  
Gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli de 1 Nisan'da adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ayrı araçlarla getirildiği adliye bahçesinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Klasörler dolusu evrak, jandarma personelince adliyeye taşındı. Şüphelilerden muhtar Vedat Karahan, Dalaman orman işletme şefleri Kadriye Çiftçi ve Gökçe Şahin, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu ve Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Muhasebecisi Musa Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, Dalaman Orman İşletme Müdürü Mutlu'nun serbest bırakılmasına itiraz etti.
VURGUN ORTAYA ÇIKTI
Muğla Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonun arkasındaki vurgun da ortaya çıktı. Şüphelilerin, 10 Temmuz 2019'da Dalaman ilçesinden çıkıp, Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar yayılan ve 17 saatte söndürülen orman yangınında zarar gören 1380 hektar alanı kayıtlara 350 hektar olarak geçirdiği belirlendi. Kayıtlara geçirilmeyen 1030 hektarlık alanda kesimi yapılan yaklaşık 4 bin çam ağacının ise Dalaman Karacaağaç Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Karacaağaç Mahallesi Muhtarı Vedat Karahan ile iş birliği yapılarak çeşitli illerde satılıp, parasının paylaşıldığı ileri sürüldü. Şüphelilerin sahte nakliye raporu, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçların kesilmesi, ormana ait koylardaki işletmelerin usulsüz olarak kiraya verilmesi gibi usulsüzlükler yaptıkları da öne sürüldü. Usulsüzlükler nedeniyle kamu zararının yaklaşık 3 milyon lira olduğu kaydedildi.
İNCELEME İÇİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRMESİ
DHA'nın gündeme getirdiği orman vurgunuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından inceleme için müfettişler görevlendirildi. Orman Genel Müdürlüğü'nce konuyla ilgili yazılı açıklama da yapıldı. Orman işletme müdürü ve işletme şeflerinin de dahil olduğu, haklarında çeşitli iddialarla yargıya intikal eden olayla ilgili inceleme için müfettişler görevlendirildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Müfettiş raporlarına göre işlem tesis edilecek ve sonucundan kamuoyu bilgilendirilecektir. Gerek 2019 yılında çıkan Dalaman ve Fethiye ilçelerini kapsayan yangın, gerekse adli soruşturmaya konu diğer olaylara ilişkin yetkili cumhuriyet savcılığınca yürütülen adli tahkikat devam etmekte, ayrıca soruşturmaya konu hususlarla ilgili idari soruşturma da büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Basın-yayın organlarına yansıdığı şekilde şüpheliler hakkında henüz yargısal anlamda kesinleşmiş bir karar söz konusu değildir. Hukuk sistemimizin mevcut durum hakkında en doğru kararı vereceğine olan inancımız tamdır. Kurum olarak, sürecin yakın takipçisi olacağımızı ve yargının vereceği karar doğrultusunda üzerimize düşeni yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-04-11 09:55:34

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