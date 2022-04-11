Atletikspor Kadın Futbol takımı ilk yarıyı lider tamamladı Muğla Atletikspor Kadınlar 3. Ligi F Grubunda Uşak Belediyeyi 3-1 yenerek ligin ilk yarısını lider tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi F Grubunda mücadele eden Muğla Atletikspor Kadın Futbol takımı ilk yarıyı 13 puanla lider tamamladı.

Teknik sorumlu Prof. Dr. Yakup Akif Afyon, Antrenörler Sabri Yılmaz ve Murat Kamış yönetimindeki ekip ilk devreye B.B. Bodrumspor A.Ş. ile oynayacağı maçın ertelenmesiyle başladı. İkinci maçında Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 42, üçüncü maçında ise Denizli Kaplanlar'ı ise 51 skorla geçen Muğla Atletikspor, dördüncü maçında Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor ile 22 berabere kaldı.

Gruptaki ikinci Muğla takımı B.B. Bodrumspor ile Atatürk stadında karşılaşan Atletikspor, rakibini 70 yenerek yenilmezliğini sürdürdü. İlk yarının son maçında Uşak 64 Belediye Gençlik Spor'la 1 Eylül stadında karşı karşıya gelen Atletikspor lideri kendi evinde 31 yenerek 13 puanla lider koltuğuna oturdu.

Muğla Atletikspor, 16 Nisan 2022 Cumartesi ikinci yarının ilk maçında Bodrumspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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