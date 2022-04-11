Köyceğiz Anadolu Lisesi’nde sanal zeka konulu bilim söyleşisi yapıldı

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Muğla’nın Köyceğiz Anadolu Lisesi’nde bilim söyleşisi gerçekleştirildi.



Prof. Dr. Semih Gürsu tarafından Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda yapılan bilim söyleşisine Okul Müdürü Elvan Mutlu, Astronomi Kulübü Rehber Öğretmeni Mehmet Erensayın ve bilim meraklısı öğrenciler katıldı. Astronomi Kulübü Rehber Öğretmeni Mehmet Erensayın, “Prof. Dr. Semih Gürsu, lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Uzmanlık alanı, kayaçların oluşum koşullarının belirlenmesi, radyojenetik izotop jeokronolojisidir. Ayrıca uzay ve gezegen jeolojisi ile ilgili çalışmaları, çevreye duyarlı madencilik faaliyetleri, küresel ısınma ve ozon tabakasının incelmesine karşı koruyucu çalışmalar ve seminerler yürütmektedir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olup, bilimsel çalışmalarına devam etmektedir. Prof. Dr. Semih Gürsu Hocamızı okulumuz öğrencileri ile buluşturmaktan dolayı mutlu olduk. Verimli bir söyleşi oldu. Hocamıza öğrencilerimize verdiği ilham ve motivasyon nedeniyle çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, “Öğrencilerin eğitimöğretimi için her türlü imkânı sunuyoruz. Öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.

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