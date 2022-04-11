Bodrumspor play-off'u sağlama aldı



BODRUM (Muğla), (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Ankaraspor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yapan Bodrumspor, play-off potasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bitime 4 maç kala 6'ncı sıradaki Silahtaroğlu Vanspor'la arasındaki 8 puanlık farkı koruyup 67 puanla ikinci sıraya tırmanan yeşil-beyazlılar, lider Sakaryaspor'u da 8 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik direktör İsmet Taşdemir, kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Son düdüğe kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Play-off'lardan da olsa bir üst lig hedefimiz var. İyi ve güçlü bir takımız. İnanıyorum ki hedeflerimize ulaşacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA

2022-04-11 11:59:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.