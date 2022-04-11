Fethiyespor zirveden uzaklaşıyor

FETHİYE, (DHA)- TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezonun ilk yarısında liderlik koltuğunda kurulup yakaladığı 9 puanlık müthiş avantajı yitirerek ikinci sıraya gerileyen Fethiyespor, zirveden uzaklaşmaya başladı. Koltuğu kaptırdığı Esenler Erokspor'la kıyasıya bir şampiyonluk yarışına girişen Fethiye, hafta içinde erteleme sınavında Büyükçekmece Tepecikspor'la berabere kalıp aradaki farkı 1 puana indirme fırsatını teptikten sonra dün de Modafen önünde 2-2'lik beraberlikle yıkıldı. Modafen beraberliğiyle 61 puanla ikinci sırada kalan Muğla temsilcisi, bitime 4 maç kala Büyükçekmece'yi 3-0 yenen lider Erokspor'un 5 puan gerisine düştü.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye DHA
2022-04-11 12:34:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.