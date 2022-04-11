Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen 11'inci duruşma (2)



PINAR'IN ANNESİ, YÜRÜYÜŞ ÖNCESİ FENALAŞTI

Muğla'da, boğduktan sonra yakılarak öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin ve annesi Şefika Gültekin, Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11'inci duruşma öncesi kadına şiddete karşı slogan atarak, Menteşe Sınırsızlık Meydanı'ndan adliyeye yürümek istedi. Gültekin çiftine kadın platformları üyeleri ile bazı HDP'li milletvekilleri de destek verdi. Gültekin çifti ve kadınların yürüyüşüne polis, ilk etapta izin vermedi. Bu sırada Pınar Gültekin'in annesi Şefika Gültekin, aniden fenalaşarak bayıldı. Menteşe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şefika Gültekin'in hastaneye götürülmesinin ardından 'Pınar Gültekin isyanımızdır', 'Katledilen kadınlar isyandadır' ve üzerinde Pınar Gültekin'in portresi bulunan 'Sessiz kalmayacağız' yazılı dövizler taşıyan kalabalık, baba Sıddık Gültekin'le birlikte polis eşliğinde yürüyüşe geçti.

Adliye önünde açıklama yapan Sıddık Gültekin, "Polisler, 'Slogan atmak yasak' dedi. Politik sloganlar değil kadınların mücadelesiydi. Yürüyüş sırasında eşimin tansiyonu yükseldi, şu an hastanede. Serum veriyorlar, inşallah iyi olur" diye konuştu.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyelerinden Tülin Polat da "Pınar Gültekin'in 2 yıldır süren bu davası için bu meydanları kadınlar boş bırakmadı. Davayı uzatarak gündemden düşürmeyi planladılar. Buna en güzel cevabı buradaki kadınlar veriyor. Cinayete kurban giden hiçbir kadını unutturmayacağız. Bugün emsal bir karar çıkmasını talep ediyoruz" dedi.

TUTUKSUZ SANIK MERTCAN AVCI, DURUŞMA SALONUNDA

Daha sonra duruşma salonuna geçildi. Duruşmaya tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklardan kardeşi Mertcan Avcı ise salonda yer aldı. Diğer tutuksuz sanıklar Selim Avcı, Ayten Avcı, Eda Karagün ve Şükrü Gökhan Orhan ise duruşmaya gelmedi.Fırat AKAYCavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY Cavit AKGÜN

2022-04-11 15:21:09



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