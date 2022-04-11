Datça’da 21 göçmen yakalandı

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Muğla’nın Datça ilçesinde yasa dışı Yunanistan adalarına geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli lastik bot tespit edildi. Lastik bot içindeki 21 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalandı.

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