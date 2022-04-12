Lastik botla kaçarken yakalandılar

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmeye çalışan 23 düzensiz göçmen Sahil güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

Bodrum’dan yasadışı yollarla Yunan adalarına lastik botla kaçmaya çalışan 23 düzensiz göçmen devriye görevinden olan sahil güvenlik ekiplerine yakalandı. Bottan alınan göçmenler daha sonra karaya çıkartıldı. Yapılan işlemlerin ardından düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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