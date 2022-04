Bodrum’da bahar temizliği sürüyor

Bodrum Belediyesi tarafından 1 Nisan’da başlatılan “Bodrum Bahar Temizliği” projesi çerçevesinde, Müsgebi Mahallesi Kabakum sahilinde, “izmaritsiz bir doğa için el ele” adı verilen çevre temizliği çalışması gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat süren çalışma sonrasında konuşan Başkan Aras, “Doğa bir çöplük değil doğa, sokaklarımız hepimizin. Evimiz neyse bunu da aynı şekilde görmek durumundayız” dedi.



Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü temizlik etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay Muğla Şube Müdürü Ebru Uyan ve üyeler ile Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu ve Kızılay üyeleri, Mis Gibi 1 Bodrum çevre gönüllüleri, Muğla ve Bodrum’da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koruması altındaki 15 çocuk ve belediye temizlik ekipleri katıldı.



Proje çerçevesinde 19 farklı etkinlik düzenleniyor

Çalışmalara destek verenlere ve belediye ekiplerine teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Aras, “Nisan ayını büyük bir temizlik kampanyasına dönüştürdük. Nisan’da Bodrum çiçekler gibi açsın, tertemiz olsun istiyoruz. Hem çevremizi, kapımızın önünü temizleyelim hem de evimizin boyasını, badanasını yapalım, bahara hazırlanalım diye böyle bir çağrı yapmıştık. Bu çerçevede 19 ayrı etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikleri Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve her zaman yanımızda olan, bize destek veren beraber çalıştığımız Kızılay’ımız, Mis Gibi 1 Bodrum grubumuz, gönüllülerimiz, çocuklar, okullar ve şimdi de Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı ve ekibinin destekleriyle yürütüyoruz” dedi.



Başkan Aras:” Kabakum’un, doğamızın evimizden farkı yok”

Bodrum Belediye Başkanı Aras sözlerini şöyle sürdürdü; “Bizim yapmak istediğimiz Bodrum’da, Türkiye’de büyük bir farkındalık oluşturmak. Çünkü atıklar artık yönetilemez bir duruma geldi. Özellikle plastik gibi insan yaşamına ve doğaya çok büyük zararlar veren petrol türevi ürünler hem bize hem doğaya hem de diğer canlılara büyük zarar veriyor. Farkındalık oluşturmak için yaptığımız bu çalışmalara sağ olsun bütün Bodrum’dan büyük bir destek görüyoruz. Ama buna rağmen yine de Kabakum’da, tamamen halkımızın kullanımına ait olan bu plajda çok kısa bir sürede küçük bir bölgede atık topladık ve sonuç ortada. Şişeler, alkollü içecek kutuları, plastikler ve özellikle izmaritler. Ama o kadarla da kalmıyor. Birçok ambalaj atıklarında ayakkabıdan tutun da motosiklet lastiğine kadar her şey var. Doğa bir çöplük değil. Bu doğa, sokaklarımız hepimizin. Evimiz neyse bunu aynı şekilde görmek durumundayız ve çevremizi temiz tutmak zorundayız” dedi.



Bir arada güzel bir görevde bulunduklarını ifade ederek herkese teşekkür eden Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Ebru Uyan, “Zararlı olan şeylerden mümkün olduğu kadar uzak durup, olumlu örneklere yaklaşmak gerekiyor. Sigara bizim için çok önemli bağımlılığı olan ürünlerden bir tanesi. İçinde 4 binden fazla zararlı madde barındırıyor. Bunun yüzde 40’ından fazlası da kanserojen madde içeriyor. Hem kendimizi hem doğamızı kirleterek zarar vermeyelim. Bu konuda hepinizin desteği çok önemli” dedi.



Türk Kızılayı Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu ise “Çevreyle ilgili yapılacak olan etkinliklerin yanında olma çabası içinde olacağız. Ama tabii neticede burada şu anda gördüklerimizin temelinde ya da sonucunda insan başlangıcı var. Bizim insanlarımızı çok iyi bir seviyeye getirip, çok iyi bir eğitim vermemiz gerekiyor. Bu da bu yaştaki çocuklarımızdan başlayacaktır. Bu eğitim; çevre eğitimi ya da atık eğitimi dededen toruna veya neneden toruna geçen bir kültürdür. Dolayısıyla bu kültürü çocuklarımıza her kademe de iyi bir şekilde vermemiz gerekiyor diye düşünüyor ve etkinlik için belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.



Kabakum’da yapılan temizlik etkinliğinde 32 kg sigara izmariti ile yüzlerce kilogram atık toplandı. Daha sonra belediye ekiplerince atıkların doğada kaybolma süreleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Koruma altındaki çocuklara Bodrum Belediye Başkan’ı Ahmet Aras’ın; içinde satranç takımı, tohum kalem ve geri dönüşümlü bez çantalar olan hediyeler vermesi ile etkinlik sona erdi.



Karaada temizlendi

Kabakum’da gerçekleştirilen temizliğin ertesi günü Bodrum Bahar Temizliği Kampanyası gönüllülerin katılımıyla Karaada’da devam etti. Bodrum Bahar Temizliği çerçevesinde Karaada’da temizlik yapıldı. Koyların temizliği etkinliğine Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ofis personelleri, saha personelleri ve Mis Gibi 1 Bodrum grubu katıldı. Bodrum Denizciler Derneği’nin de destek verdiği çalışma ile Venüs isimli katı atık teknesi de çalışmalara eşlik etti. Ada’da süren 3 saatlik temizliğin sonunda 780 kg atık toplandı. Cam şişelerin, teneke kutuların, plastik atıkların, evsel atıkların ve muhtelif çöplerin oluşturduğu atıklar toplanarak katı atık teknesine yüklenerek Bodrum Limanı’na getirildi.



Hafta sonu Kabakum sahilinden ve Karaada sahilinden toplanan atıklar, Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi 1.Sınıf Atık Merkezine nakledildi.

