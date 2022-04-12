Bodrum’da bahar temizliği sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da bahar temizliği sürüyor

İHA

Bodrum’da bahar temizliği sürüyor

Bodrum Belediyesi tarafından 1 Nisan’da başlatılan “Bodrum Bahar Temizliği” projesi çerçevesinde, Müsgebi Mahallesi Kabakum sahilinde, “izmaritsiz bir doğa için el ele” adı verilen çevre temizliği çalışması gerçekleştirildi. Yaklaşık iki saat süren çalışma sonrasında konuşan Başkan Aras, “Doğa bir çöplük değil doğa, sokaklarımız hepimizin. Evimiz neyse bunu da aynı şekilde görmek durumundayız” dedi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü temizlik etkinliğine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Yeşilay Muğla Şube Müdürü Ebru Uyan ve üyeler ile Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu ve Kızılay üyeleri, Mis Gibi 1 Bodrum çevre gönüllüleri, Muğla ve Bodrum’da Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koruması altındaki 15 çocuk ve belediye temizlik ekipleri katıldı.

Proje çerçevesinde 19 farklı etkinlik düzenleniyor
Çalışmalara destek verenlere ve belediye ekiplerine teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Aras, “Nisan ayını büyük bir temizlik kampanyasına dönüştürdük. Nisan’da Bodrum çiçekler gibi açsın, tertemiz olsun istiyoruz. Hem çevremizi, kapımızın önünü temizleyelim hem de evimizin boyasını, badanasını yapalım, bahara hazırlanalım diye böyle bir çağrı yapmıştık. Bu çerçevede 19 ayrı etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikleri Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ve her zaman yanımızda olan, bize destek veren beraber çalıştığımız Kızılay’ımız, Mis Gibi 1 Bodrum grubumuz, gönüllülerimiz, çocuklar, okullar ve şimdi de Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı ve ekibinin destekleriyle yürütüyoruz” dedi.

Başkan Aras:” Kabakum’un, doğamızın evimizden farkı yok”
Bodrum Belediye Başkanı Aras sözlerini şöyle sürdürdü; “Bizim yapmak istediğimiz Bodrum’da, Türkiye’de büyük bir farkındalık oluşturmak. Çünkü atıklar artık yönetilemez bir duruma geldi. Özellikle plastik gibi insan yaşamına ve doğaya çok büyük zararlar veren petrol türevi ürünler hem bize hem doğaya hem de diğer canlılara büyük zarar veriyor. Farkındalık oluşturmak için yaptığımız bu çalışmalara sağ olsun bütün Bodrum’dan büyük bir destek görüyoruz. Ama buna rağmen yine de Kabakum’da, tamamen halkımızın kullanımına ait olan bu plajda çok kısa bir sürede küçük bir bölgede atık topladık ve sonuç ortada. Şişeler, alkollü içecek kutuları, plastikler ve özellikle izmaritler. Ama o kadarla da kalmıyor. Birçok ambalaj atıklarında ayakkabıdan tutun da motosiklet lastiğine kadar her şey var. Doğa bir çöplük değil. Bu doğa, sokaklarımız hepimizin. Evimiz neyse bunu aynı şekilde görmek durumundayız ve çevremizi temiz tutmak zorundayız” dedi.

Bir arada güzel bir görevde bulunduklarını ifade ederek herkese teşekkür eden Yeşilay Cemiyeti Muğla Şube Başkanı Ebru Uyan, “Zararlı olan şeylerden mümkün olduğu kadar uzak durup, olumlu örneklere yaklaşmak gerekiyor. Sigara bizim için çok önemli bağımlılığı olan ürünlerden bir tanesi. İçinde 4 binden fazla zararlı madde barındırıyor. Bunun yüzde 40’ından fazlası da kanserojen madde içeriyor. Hem kendimizi hem doğamızı kirleterek zarar vermeyelim. Bu konuda hepinizin desteği çok önemli” dedi.

Türk Kızılayı Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu ise “Çevreyle ilgili yapılacak olan etkinliklerin yanında olma çabası içinde olacağız. Ama tabii neticede burada şu anda gördüklerimizin temelinde ya da sonucunda insan başlangıcı var. Bizim insanlarımızı çok iyi bir seviyeye getirip, çok iyi bir eğitim vermemiz gerekiyor. Bu da bu yaştaki çocuklarımızdan başlayacaktır. Bu eğitim; çevre eğitimi ya da atık eğitimi dededen toruna veya neneden toruna geçen bir kültürdür. Dolayısıyla bu kültürü çocuklarımıza her kademe de iyi bir şekilde vermemiz gerekiyor diye düşünüyor ve etkinlik için belediyemize teşekkür ediyorum” dedi.

Kabakum’da yapılan temizlik etkinliğinde 32 kg sigara izmariti ile yüzlerce kilogram atık toplandı. Daha sonra belediye ekiplerince atıkların doğada kaybolma süreleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Koruma altındaki çocuklara Bodrum Belediye Başkan’ı Ahmet Aras’ın; içinde satranç takımı, tohum kalem ve geri dönüşümlü bez çantalar olan hediyeler vermesi ile etkinlik sona erdi.

Karaada temizlendi
Kabakum’da gerçekleştirilen temizliğin ertesi günü Bodrum Bahar Temizliği Kampanyası gönüllülerin katılımıyla Karaada’da devam etti. Bodrum Bahar Temizliği çerçevesinde Karaada’da temizlik yapıldı. Koyların temizliği etkinliğine Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ofis personelleri, saha personelleri ve Mis Gibi 1 Bodrum grubu katıldı. Bodrum Denizciler Derneği’nin de destek verdiği çalışma ile Venüs isimli katı atık teknesi de çalışmalara eşlik etti. Ada’da süren 3 saatlik temizliğin sonunda 780 kg atık toplandı. Cam şişelerin, teneke kutuların, plastik atıkların, evsel atıkların ve muhtelif çöplerin oluşturduğu atıklar toplanarak katı atık teknesine yüklenerek Bodrum Limanı’na getirildi.

Hafta sonu Kabakum sahilinden ve Karaada sahilinden toplanan atıklar, Konacık Mahallesi’nde bulunan Bodrum Belediyesi 1.Sınıf Atık Merkezine nakledildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milas'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım
YEREL HABERLER Milas'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Köyceğiz’de Ramazan Ayı’nda gıda denetimleri arttı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Ramazan Ayı’nda gıda denetimleri arttı
İngiliz turist Bodrum’da Müslüman oldu
YEREL HABERLER İngiliz turist Bodrum’da Müslüman oldu
Lastik botla kaçarken yakalandılar
YEREL HABERLER Lastik botla kaçarken yakalandılar
Muğla'da tarihi eser operasyonunda 'lejyoner kılıcı' ele geçirildi
YEREL HABERLER Muğla'da tarihi eser operasyonunda 'lejyoner kılıcı' ...
İngiliz turist Bodrum'da Müslüman oldu
YEREL HABERLER İngiliz turist Bodrum'da Müslüman oldu
Şehit polisler için lokma hayrı yapıldı
YEREL HABERLER Şehit polisler için lokma hayrı yapıldı
Köyceğiz’de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi
Datça’da 21 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Datça’da 21 göçmen yakalandı
Pınar Gültekin davasında karar çıkmadı Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti 11'inci duruşmasında karar çıkması beklenirken duruşma 16 Mayıs'a ertelendi
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında karar çıkmadı Muğla’da Cemal ...
Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen 11'inci duruşma (3)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Muğla’da Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Muğla’da Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor
Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen 11'inci duruşma (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen ...
Başkan Gürün, Fethiye’deki kırsal kalkınma projelerini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Fethiye’deki kırsal kalkınma ...
Uluslararası Halikarnassos Bodrum Müzik sona eriyor
YEREL HABERLER Uluslararası Halikarnassos Bodrum Müzik sona eriyor
Bodrum Belediyesinin “hoş geldin bebek” başvuruları sürüyor
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesinin “hoş geldin bebek” başvuruları ...
Fethiyespor zirveden uzaklaşıyor
YEREL HABERLER Fethiyespor zirveden uzaklaşıyor
Bodrumspor play-off'u sağlama aldı
YEREL HABERLER Bodrumspor play-off'u sağlama aldı
Köyceğiz Anadolu Lisesi’nde sanal zeka konulu bilim söyleşisi yapıldı
YEREL HABERLER Köyceğiz Anadolu Lisesi’nde sanal zeka konulu bilim ...
Atletikspor Kadın Futbol takımı ilk yarıyı lider tamamladı Muğla Atletikspor Kadınlar 3. Ligi F Grubunda Uşak Belediyeyi 3-1 yenerek ligin ilk yarısını lider tamamladı.
YEREL HABERLER Atletikspor Kadın Futbol takımı ilk yarıyı lider ...
Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen 11'inci duruşma
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen ...
Milaslı sporcu, başarısıyla ilçesini gururlandırdı
YEREL HABERLER Milaslı sporcu, başarısıyla ilçesini gururlandırdı
DHA'nın gündeme getirdiği büyük orman vurgunuyla ilgili müfettiş görevlendirildi
YEREL HABERLER DHA'nın gündeme getirdiği büyük orman vurgunuyla ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.