Uluslararası Latmos Koşusu tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası Latmos Koşusu tamamlandı

DHA

Uluslararası Latmos Koşusu tamamlandı


MUĞLA, (DHA)-MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla düzenlediği 3'üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu tamamlandı. Üç kategoride kıyasıya mücadelenin yaşandığı maratonda sporcular Latmos'u koşarak keşfetti.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yöre ve spor turizminin geliştirilmesi, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı olması amacıyla Milas'ın Kapıkırı mahallesinde 'Uluslararası Latmos Ultra Maratonu' düzenlendi. Üçüncüsü bu yıl 'Zamanda Yolculuk' sloganıyla düzenlenen maratona, 11 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcu katıldı. Türkiye'nin yüzde 100 keçi parkuru olarak geçen güzergahtaki maratonda, 10K Latmos Lake Trail, 17K Latmos Short Trail ve 45K Latmos Ultra Maraton olmak üzere 3 kategoride yarışan sporcular, Latmos'u koşarak keşfetti.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün startını verdiği yarışlarda, 10K Genel Klasman Erkekler'de Mehmet Aydıngör birinci, Yasin Topuz ikinci, Serdar Bektaş üçüncü; 17K Genel Klasman Erkekler'de, Henry Micks birinci, Halil Kaynak ikinci, Ufuk Kansu üçüncü; 17K 39 Yaş Altı Erkekler'de Henry Micks birinci, Halil Kaynak ikinci, Hamit Efe Karaçam üçüncü; 17K 4049 Yaş Erkekler'de, Ufuk Kansu birinci, Kerim Şirin ikinci, Sabri Keser üçüncü; 17 K  50 Yaş ve Üzeri Erkekler'de, Yılmaz Karabulut birinci, Ata Tan ikinci, Aydın Gençler üçüncü; 45K Genel Klasman Erkekler'de Ünsal Barbaros birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci, Mehmet Osman Döner üçüncü; 45 K 39 Yaş Altı Erkekler'de Ünsal Barbaros birinci, Mehmet Osman Döner ikinci, Murat Ozan İlhan üçüncü; 45K 4049 Yaş Erkekler'de Hikmet Karakaya birinci, Deniz Çelik ikinci, Murat Uzun üçüncü, 45K 50 Yaş ve üzeri Ekekler'de Cevdet Alyılmaz birinci, Atilla Altuntaş ikinci, Atilla Gökhan Özyeşil üçüncü oldu.
Kadınlar kategorisinde dereceye giren isimler ise şöyle:
"10K Genel Klasman'da, Gönül Bababyiğit İrez birinci, Alev Dalaman ikinci, Gülşah Miyasaoğlu Tülek üçüncü; 17K Genel Klasman Kadınlar'da Tülin Okyay birinci, Beyza Güzel ikinci, Aysun Yavuzcan üçüncü; 17 K 39 Yaş Altı Kadınlar'da, Aysun Yavuzcan birinci, Beyza Güzel ikinci, Serra Öner üçüncü; 17 K 4049 Yaş Kadınlar'da Tülin Okyay birinci, Elif İslam ikinci, Fulya Çamlıbel üçüncü, 17 K 50 Yaş ve Üzeri Kadınlar'da Gönül Midesiz birinci, Demet çınar ikinci, NerminTürkmenoğlu üçüncü; 45K Genel Klasman Kadınlar'da, Kristina İvanova birinci, Fatma Taş ikinci, Hacer Uslu üçüncü; 45 K 39 Yaş Altı Kadınlar'da Kristina İvanova birinci, Fatma Taş ikinci, Rukiye Akman üçüncü; 45 K 4049 Yaş Kadınlar'da Hacer Uslu birinci, Elena Töreli ikinci, Nurşen Akyazı üçüncü, 45 K  50 ve Üzeri Kadınlar'da Emine Zezbek birinciliği elde etti." (DHA)DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)
2022-04-12 12:54:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meme biyopsisiyle ameliyatsız tanı
YEREL HABERLER Meme biyopsisiyle ameliyatsız tanı
Milas'ta telefon dolandırıcılığı
YEREL HABERLER Milas'ta telefon dolandırıcılığı
Dünyaca ünlü model ve tasarımcı Nour Arida Bodrum’da
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü model ve tasarımcı Nour Arida Bodrum’da
Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘3’üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu’ etkinlikleri, 11 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcuyu tarihi Latmos’da ağırladı.
YEREL HABERLER Uluslararası Latmos koşusu tamamlandı Muğla ...
Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi Apiterapik Arıcılık Ürünleri İşleme Merkezi Projesi çerçevesinde Muğla’nın 12 ilçesinde toplam 520 arıcıya polen, arı sütü, propolis ve arı zehri üretimi konularında eğitim veriliyor
YEREL HABERLER Arıcılara Apiterapik ürün eğitimi Apiterapik Arıcılık ...
Bodrum’da bahar temizliği sürüyor
YEREL HABERLER Bodrum’da bahar temizliği sürüyor
Milas'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım
YEREL HABERLER Milas'ta ihtiyaç sahibi ailelere yardım
Köyceğiz’de Ramazan Ayı’nda gıda denetimleri arttı
YEREL HABERLER Köyceğiz’de Ramazan Ayı’nda gıda denetimleri arttı
İngiliz turist Bodrum’da Müslüman oldu
YEREL HABERLER İngiliz turist Bodrum’da Müslüman oldu
Lastik botla kaçarken yakalandılar
YEREL HABERLER Lastik botla kaçarken yakalandılar
Muğla'da tarihi eser operasyonunda 'lejyoner kılıcı' ele geçirildi
YEREL HABERLER Muğla'da tarihi eser operasyonunda 'lejyoner kılıcı' ...
İngiliz turist Bodrum'da Müslüman oldu
YEREL HABERLER İngiliz turist Bodrum'da Müslüman oldu
Şehit polisler için lokma hayrı yapıldı
YEREL HABERLER Şehit polisler için lokma hayrı yapıldı
Köyceğiz’de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi
YEREL HABERLER Köyceğiz’de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi
Datça’da 21 göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Datça’da 21 göçmen yakalandı
Pınar Gültekin davasında karar çıkmadı Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti 11'inci duruşmasında karar çıkması beklenirken duruşma 16 Mayıs'a ertelendi
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında karar çıkmadı Muğla’da Cemal ...
Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen 11'inci duruşma (3)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Muğla’da Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Muğla’da Ramazan ayı gıda denetimleri devam ediyor
Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen 11'inci duruşma (2)
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında, karar çıkması beklenen ...
Başkan Gürün, Fethiye’deki kırsal kalkınma projelerini inceledi
YEREL HABERLER Başkan Gürün, Fethiye’deki kırsal kalkınma ...
Uluslararası Halikarnassos Bodrum Müzik sona eriyor
YEREL HABERLER Uluslararası Halikarnassos Bodrum Müzik sona eriyor
Bodrum Belediyesinin “hoş geldin bebek” başvuruları sürüyor
YEREL HABERLER Bodrum Belediyesinin “hoş geldin bebek” başvuruları ...
Fethiyespor zirveden uzaklaşıyor
YEREL HABERLER Fethiyespor zirveden uzaklaşıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.