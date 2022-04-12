Uluslararası Latmos Koşusu tamamlandı



MUĞLA, (DHA)-MUĞLA Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcunun katılımıyla düzenlediği 3'üncü Uluslararası Latmos Ultra Maratonu tamamlandı. Üç kategoride kıyasıya mücadelenin yaşandığı maratonda sporcular Latmos'u koşarak keşfetti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yöre ve spor turizminin geliştirilmesi, aynı zamanda bölge ekonomisine katkı olması amacıyla Milas'ın Kapıkırı mahallesinde 'Uluslararası Latmos Ultra Maratonu' düzenlendi. Üçüncüsü bu yıl 'Zamanda Yolculuk' sloganıyla düzenlenen maratona, 11 ülkeden 400 yerli ve yabancı sporcu katıldı. Türkiye'nin yüzde 100 keçi parkuru olarak geçen güzergahtaki maratonda, 10K Latmos Lake Trail, 17K Latmos Short Trail ve 45K Latmos Ultra Maraton olmak üzere 3 kategoride yarışan sporcular, Latmos'u koşarak keşfetti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün startını verdiği yarışlarda, 10K Genel Klasman Erkekler'de Mehmet Aydıngör birinci, Yasin Topuz ikinci, Serdar Bektaş üçüncü; 17K Genel Klasman Erkekler'de, Henry Micks birinci, Halil Kaynak ikinci, Ufuk Kansu üçüncü; 17K 39 Yaş Altı Erkekler'de Henry Micks birinci, Halil Kaynak ikinci, Hamit Efe Karaçam üçüncü; 17K 4049 Yaş Erkekler'de, Ufuk Kansu birinci, Kerim Şirin ikinci, Sabri Keser üçüncü; 17 K 50 Yaş ve Üzeri Erkekler'de, Yılmaz Karabulut birinci, Ata Tan ikinci, Aydın Gençler üçüncü; 45K Genel Klasman Erkekler'de Ünsal Barbaros birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci, Mehmet Osman Döner üçüncü; 45 K 39 Yaş Altı Erkekler'de Ünsal Barbaros birinci, Mehmet Osman Döner ikinci, Murat Ozan İlhan üçüncü; 45K 4049 Yaş Erkekler'de Hikmet Karakaya birinci, Deniz Çelik ikinci, Murat Uzun üçüncü, 45K 50 Yaş ve üzeri Ekekler'de Cevdet Alyılmaz birinci, Atilla Altuntaş ikinci, Atilla Gökhan Özyeşil üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde dereceye giren isimler ise şöyle:

"10K Genel Klasman'da, Gönül Bababyiğit İrez birinci, Alev Dalaman ikinci, Gülşah Miyasaoğlu Tülek üçüncü; 17K Genel Klasman Kadınlar'da Tülin Okyay birinci, Beyza Güzel ikinci, Aysun Yavuzcan üçüncü; 17 K 39 Yaş Altı Kadınlar'da, Aysun Yavuzcan birinci, Beyza Güzel ikinci, Serra Öner üçüncü; 17 K 4049 Yaş Kadınlar'da Tülin Okyay birinci, Elif İslam ikinci, Fulya Çamlıbel üçüncü, 17 K 50 Yaş ve Üzeri Kadınlar'da Gönül Midesiz birinci, Demet çınar ikinci, NerminTürkmenoğlu üçüncü; 45K Genel Klasman Kadınlar'da, Kristina İvanova birinci, Fatma Taş ikinci, Hacer Uslu üçüncü; 45 K 39 Yaş Altı Kadınlar'da Kristina İvanova birinci, Fatma Taş ikinci, Rukiye Akman üçüncü; 45 K 4049 Yaş Kadınlar'da Hacer Uslu birinci, Elena Töreli ikinci, Nurşen Akyazı üçüncü, 45 K 50 ve Üzeri Kadınlar'da Emine Zezbek birinciliği elde etti." (DHA)DHA-Spor Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2022-04-12 12:54:02



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.