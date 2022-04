Marmaris’teki 10 dönümlük parkta sona gelindi

Marmaris Belediyesi tarafından Armutalan Mahallesi’ne yapılan 10 dönümlük parkın yapımında sona gelindi. Çocukların ve büyüklerin keyifli zaman geçirmesi için birçok alternatifin yer aldığı park şimdiden bölge sakinlerinin nefes alabildiği alanlardan biri oldu.

Marmaris Belediyesi, ilçeye yeşil alanları geniş, modern görünümlü parklar kazandırmaya devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Armutalan Mahallesi’ne 10 bin metrekarelik yeni park kazandırdı.

Camiavlu mevkiinde boş arazide yapılan parkta çocuklar ve büyüklerin keyifli zaman geçirmesi için birçok alternatif yer aldı. Oturma alanları, çocuk oyun alanları, adrenalin alanı, doğal fitness alanları, yürüyüş parkuru, basket ve voleybol sahaları, büfeler gibi birçok unsurun yer aldığı park bölgenin önemli ihtiyacını karşıladı.

“Marmaris'e 3 yılda 12 çocuk parkı, 36 bin 277 metrekare yeşil alan kazandırdık” diyen Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Marmaris’te yaşayan her vatandaşımız her şeyin en güzeline layık. Yeşil Marmaris’imizi adına yakışır biçimde daha da yeşil yapmak ve halkımıza nefes alacakları alanlar oluşturmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Armutalan’daki 10 dönümlük boş araziyi de bölge halkının ihtiyaçlarına, taleplerine göre modern bir park alanına dönüştürdük. Çok yakında açılışını da yapacağımız park bölge sakinlerimiz için yaşam alanı olacak. İlçemizin ihtiyaç olan her noktasına imkanlarımız dahilinde yeni parklar kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

