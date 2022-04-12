Kaymakam Balcı muhtarlardan sorunları dinledi

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, mahalle muhtarları ile tanışma toplantısı düzenledi. Fethiye’deki resmi kurum ve daire amirlerinin de katıldığı toplantıda muhtarlardan mahallelerin sorunlarını da dinleyen Kaymakam Balcı, “Ramazan Ayı sonrası mümkün olabildiğince sahada olup vatandaşlarımızla iç içe olacağım. Mahallelerimizin sorunlarının da ivedilikle çözülmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır” dedi.



Ağrı’nın Diyadin İlçesi Kaymakamlığından geçtiğimiz günlerde Fethiye Kaymakamlığı görevine atanan ve görevine başlayan Kaymakam Alper Balcı, Fethiye’deki 41 mahallenin muhtarı ile tanışma toplantısı düzenledi. Kaymakam Alper Balcı başkanlığındaki toplantıya Garnizon Komutanı Per. Asb. Çvş. Mert Kuzgun, Fethiye İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mustafa Çiçek, Fethiye İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Canözü, mahalle muhtarları ve resmi kurum ve daire amirleri katıldı.



Gerçekleşen toplantıda Kaymakam Balcı, mahalle muhtarları ile tek tek tanışırken, mahallelerin sorunlarını da dinleyerek ilgililerden sorunların ivedilikle giderilmesini istedi.



Ramazan Ayı sonrası mümkün olduğunca sahada olacağını kaydeden Kaymakam Balcı, “Ben devamlı sahada olmayı seven birisiyim. Fethiye’deki görevim süresince de böyle olacak. Ramazan ayı sonrası mahallelerimizi tek tek dolaşarak sorunları yerinde inceleyecek ve halkımızla iç içe olacağım” dedi.

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