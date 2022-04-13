Milaslı dağcılar, doğa turizmine katkı sağlamak istiyor

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’yi makamında ziyaret ederek yaptıkları faaliyetler ve ileriye dönük projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.



Milas Dağcılık Yönetim Kurulu Başkanı Baki Çetinkaya ve beraberindekiler, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke’yi makamında ziyaret etti. 2013 yılında kurulan, 2014 yılından beri Türkiye Dağcılık Federasyonu üyesi olan, 62 lisanslı dağcı sporcusu ve 90 üyesi, 250, 300 doğa dostu ve on yıllık birikimiyle yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Böke’ye bilgi veren Çetinkaya şunları söyledi: “Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak dağ yürüyüşü ve tarihi Karia yolu, Likya yolu, Leleg yolu (Bodrum) ve kanyonlara doğa yürüyüşleri düzenledik. Tarihi ve doğal özelliği bulunan bölgelerde kamp kurduk. Kayseri Erciyes Dağı 3917 m., Rize Kaçkar Dağı 3937 m., Demirkazık Dağı 3756 m., Aladağlar (NİĞDE), Aksaray Hasan dağı 3268 m., Antalya Kızlarsivrisi 3070 m., Muğla Akdağ Uyluk Tepe 3024 m. ve Denizli Honaz dağı 2571 m’ye dağcılık, yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştirdik. Kültürel faaliyetler konusunda etkinlikler düzenledik" dedi



Milas Arama Kurtarma Timi oluşturduklarını da belirten Çetinkaya, sözlerine şöyle devam etti: “Milas Dağcılık olarak bölgemiz kırsalını, Karia yürüyüş yollarını iyi tanımamızın yanında, yıllardır doğada yaptığımız arama kurtarma ve dağcılık faaliyetleri neticesinde edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda, öncelikle ilçemiz sınırları dohilinde doğada meydana gelecek kayıp, kaza, doğal afet gibi durumlara en kısa sürede müdahalede bulunmak amacıyla kulübümüzün bünyesinde Milas Arama Kurtarma Birimi oluşturduk. Bu birimde görevli üyelerimize ilkyardım, arama kurtarma ve afet eğitimi verdik. Gerek ulusal gerekse yerel basında yankı bulan, ilçemizin tanıtımı için önemli bir etkinlik niteliği taşıyan ve geleneksel hale getirilen, pandemiden dolayı bu yıl yapılamayan Latmos Dağcılık ve Doğa Şenliği’ni önümüzdeki yıl için planlamaktayız” açıklamasında bulundu.



"Doğa turizmine katkı sağlamak istiyoruz"

Çetinkaya, doğa turizmine de katkı sağlamak istediklerini ifade ederek, "Milas Bafa Gölü Tabiat Parkı, Labranda, Kapıkırı Herakleiası, İncirliin Mağarası, Euromos, İasos Antik Kenti, Gökçeler Kanyonu, Beçin Kalesi, Yediler Manastırı, Sakarkaya Asar Tepe gibi tarih ve doğal güzellikleriyle eşsiz coğrafyaya sahiptir. İlçemiz doğa sporları yapmak için ideal parkurları içinde barındırmaktadır. Milas Dağcılık olarak bu durumun farkındayız. Karia parkurlarına ilave ilçemizde bulunan tarihi ve doğal özellikleriyle ön plana çıkan yeni parkurların işaretlemesini yaparak tarih ve doğa turizmine katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.



Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise Milas Dağcılık’ı ağırlamaktan memnun olduğunu dile getirerek zaman ve imkanlar ölçüsünde faaliyetlere katılmaktan memnuniyet duyacağını söyledi.

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