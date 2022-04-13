Köyceğiz’de kariyer günleri etkinliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla’nın Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu’nun düzenlediği ‘Kariyer Günleri’ etkinliğine CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay katıldı.



Yunus Emre Ortaokulu’nun rehberlik servisinin hazırladığı Kariyer Günleri etkinliğinde Muğla Milletvekili Burak Erbay öğrencileri Avukatlık mesleği ve Milletvekilliği hakkında bilgilendirerek öğrencilerin sorularını cevapladı. Öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Milletvekili Erbay, kariyer günleri etkinliğine katılan öğrencileri kutlayarak, başarılar diledi. Öğrenciler tarafından CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay’a çiçek takdim edildi. Günün anısına fotoğraf çekilmesinden sonra etkinlik sona erdi.



Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu’nda düzenlenen kariyer günleri etkinliğine okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Zekeriya Kandırmış, “Milletvekili Burak Erbay’a kariyer günleri etkinliğine katılımından dolayı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.