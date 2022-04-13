Datça Kaymakamı Çoban şehit aileleri ve gazileri ağırladı

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, şehit aileleri ve gaziler ile birlikte düzenlenen iftar programında bir araya geldi.



On bir ayın sultanı Ramazan'ın gelmesi ile birlikte Datça Kaymakamlığı tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi.

Turizm ve Meslek Lisesi yemekhanesinde düzenlenen iftar programında Kaymakam Çoban misafirleri ile yakından ilgilendi. Yemeğin ardından söz alan Çoban, Ramazan ayının önemine dikkat çekerek birliktelik ve dayanışma vurgusu yaptı.



Gerçekleştirilen programa Datça kaymakamı Mesut Çoban, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan ile şehit aileleri ve gazilerden oluşan 75 kişi katıldı. Program, Kuranı Kerim tilaveti ve edilen dualar ile sona erdi.

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