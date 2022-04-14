PKK/KCK propagandası yapan 7 kişi serbest bırakıldı

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde nevruz etkinliği esnasında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bodrum ve Milas İlçesinden nevruz kutlamalarında bazı şahısların terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıklarını tespit eden Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü titizlikle yürüttüğü soruşturmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Terörle mücadele ekipleri 7 şüphelinin evinde yaptığı aramada bazı dijital materyallere el konuldu. Adliyeye sevk edilen 7 kişi adli kontrollü serbest bırakıldı.

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