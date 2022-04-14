Milas Alatepe ve Kultak Mahallelerine ilave su Milas kırsal Alatepe ve Kultak mahallelerine içme suyu takviyesi sağlamak için başladığı imalat çalışmalarını tamamlayan MUSKİ Genel Müdürlüğü, 259 bin litreye kadar ilave su sağladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının yaklaşması ile birlikte il genelinde içme suyu çalışmalarını hızlandırdı. Bu çerçevede ekipler Milas ilçesinin Alatepe ve Kultak Mahallelerine içme suyu takviyesi için başladığı çalışmaları tamamladı.

Yaz aylarında kaynak sularında yaşanan azalmadan dolayı su yetersizliğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmalarda Alatepe ve Kultak mahallelerine 2 bin 45 metre içme suyu hattı imalatı ile terfi istasyonu inşası yapıldı. Yeni bulunan kaynaktan sağlanan içme suyu ile iki mahalleye suyu aktarma için yapılan hat hizmete sunuldu. Tamamlanan çalışmalar birlikte Alatepe ve Kultak Mahallelerine günde 259 bin litreye kadar ilave su sağlanarak yaşanabilecek su yetersizliğinin de önüne geçildi.

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