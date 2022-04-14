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Koruyucu ailesi oldukları engelli Aylin'den çocukları olmasına rağmen vazgeçmediler

DHA

Koruyucu ailesi oldukları engelli Aylin'den çocukları olmasına rağmen vazgeçmediler


Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, tüp bebek tedavisinden sonuç alamayan Meral-Nihat Arı (43) çifti, 9 yıl önce koruyucu ailesi oldukları, artikülasyon (sesletim) bozukluğu ve işitme engeli bulunan Aylin G.´den (12), 2015'te çocuk sahibi olmalarına rağmen vazgeçmedi. Aylin´in özel çocuk olduğunu belirten anne Arı, "Koruyucu aile olduktan 5 yıl sonra kendi çocuğumuz dünyaya geldi. 2 kardeş anlaşıyorlar, 2'si de benim evladım ve birbirinden ayırt etmiyorum" dedi.
Ula ilçesinde yaşayan ve 2007 yılında evlenen Meral-Nihat Arı çiftinin doğal yollarla çocukları olmadı. Çift, tüp bebek tedavisinden de sonuç alamadı. Vali Hüseyin Aksoy Çocuk Yetiştirme Yurdu'nun yemekhanesinde görevli Nihat Arı, gelişim geriliği, artikülasyon bozukluğu ve işitme kaybı bulunan Aylin G.'yi görünce dikkatini çekti. Çocuğu çok seven ve eşiyle de bu durumu paylaşan Arı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü´ne Aylin G.´nin koruyucu ailesi olmak için başvuru yaptı. Meral Arı da başvurunun ardından Aylin'i yakından tanımak için gönüllü olarak 0-6 yaş grubunda çalışmaya başladı.
Müdürlük görevlileri, ailenin istekli tavır sergilemesiyle Aylin'i yanlarına izinli olarak verdi. Görevliler, aileyi evlerinde ziyaret ederek küçük kızın sosyalleştiğini, kelime haznesinde gelişme olduğunu, basit hareketleri taklit etmeye başladığını gördü. Aralarında ilişki kurulduğu, sağlıklı ortamda bireysel gelişiminin sağlandığı, uygun şartların hazırlandığı, haklarının korunduğu tespit edilince Aylin, koruyucu aile kapsamında 2013 yılında çiftin yanına yerleştirildi.
ÖZ EVLATLARINDAN AYIRMADILAR
Öte yandan Meral-Nihat Arı çiftinin, 2015 yılında Ecrin ismini verdikleri çocukları dünyaya geldi. Aile, çocukları olmasına rağmen öz evladı yerine koyduğu Aylin'i yuvaya geri vermedi. Koruyucu ailesinin yanında kalmayı sürdüren Aylin, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki eğitimine devam ederken bir yandan da Ula ilçesinde ortaokula gidiyor. 
Aylin'in çiçek ve hayvanları çok sevdiğini belirten Meral Arı, "Koruyucu aile olduktan 5 yıl sonra kendi çocuğumuz dünyaya geldi. 2 kardeş anlaşıyorlar. İlk başlarda 'kabullenebilir miyim' diyerek, tedirgin oldum. 2'si de benim evladım ve birbirinden ayırt etmiyorum. Özel sevgiyle bakılan bir çocuk. Kendimizde Aylin'in durumunda olabilirdik. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çiçek ve hayvanları çok seviyor. Her konuda anlaşıyoruz. Yapabildiği kadar bana ev işlerinde de yardımcı oluyor" dedi.
Arı ailesini evlerinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı ise "Rahatsızlığı olan çocuğumuza evlerinin kapılarını açtılar. Aylin burada önemli gelişim süreci gösterdi. Ailemizi sürekli takip ediyoruz. Aylin mutlu olduğu için bizlerde mutluyuz. 89 ailemizin yanında 99 çocuğumuz bulunuyor. Bundan sonraki süreçte daha fazla aileye ulaşmak istiyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2022-04-14 11:23:07

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