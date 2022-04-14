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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevreyi kirletenlere 600 bin lira ceza kesildi

İHA

Çevreyi kirletenlere 600 bin lira ceza kesildi

Bodrum’da çevre katliamına dur diyen Bodrum Belediyesi bahçe atıkları, hafriyat, moloz, evsel atık, geri dönüşüm atıklarıyla çevreyi kirletenlere 4 ay içerisinde 600 bin lira para cezası uyguladı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, kamusal alanlara gelişi güzel bahçe budama atıklarını, evsel atıkları konteynır kenarına veya belediyenin göstermiş olduğu alan dışına poşetlenmeden atan, geri dönüşüm değeri olan atıklarla doğayı ve sokakları kirleten, izinsiz hafriyat çalışması ile moloz dökümü yapan ve belgesiz kaçak hurdacılık faaliyetlerinde bulunan 73 kişi ve işletmeye, yılbaşından bu yana Kabahatler Kanununun ilgili maddesi çerçevesinde toplam 600 bin 249 lira idari para cezası uyguladı.

Vatandaşın ihbarı da önemli
Devriye görevlilerinin yanı sıra vatandaş tarafından yapılan ihbarları da değerlendiren Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Koruma ve Denetim Birimi ekipleri, bahçe atığı toplama günleri dışında farklı günlerde ve gelişi güzel bahçe atıklarını çöp konteynırlarının içine, yanına ve sokağa atanları yerinde tespit etti. Yapılan denetimler sonucunda Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde kişi veya işletmeler hakkında cezai işlem uygulandı.

Kaçak hafriyat ve moloz dökümüne sıkı takip
Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, inşaat sezonu ile birlikte kaçak hafriyat dökümü konusunda da mücadelesini sürdürüyor. Belediye ekipleri şikâyet üzerine veya yaptıkları rutin denetimlerde kaçak hafriyat döken kişi ve işletmelere, Kabahatler Kanununun 41/4 maddesince İnşaat atık ve artıklarının toplanmasına veya depolanmasına özgü yerler dışında, gelişigüzel yerlere atan kişi ve işletmelere cezai işlem uyguluyor.

Bodrum Belediyesi, moloz ve hafriyat dökümü yapacak kişi veya işletmelerin belediyeden alacakları makbuz karşılığında ilçe dışında gösterilecek hafriyat döküm alanlarına döküm yapması gerektiğini ve 2022 OcakMart ayları içerisinde bu kurallara uymayarak kaçak hafriyat döken 78 kişi ve işletme hakkında işlem uygulandığını belirtti.

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